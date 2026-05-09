Mercedes-Benz inauguró en Zárate una planta de US$ 110 millones y refuerza su apuesta industrial en Argentina

Hito productivo en el corazón automotriz bonaerense, Mercedes-Benz abrió en Zárate su nuevo Centro Industrial y genera expectativa en el sector.

Con una inversión de 110 millones de dólares y ante la presencia de autoridades, empresarios e invitados especiales, Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró este jueves su nuevo Centro Industrial en Zárate . La planta, ubicada sobre el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, representa un nuevo capítulo en la historia productiva de la compañía en Argentina.

Empresas de Zárate participaron de la Expo San Juan Minera y mostraron su potencial industrial

Desde las primeras horas de la mañana, una intensa actividad se registró en el predio industrial situado en la colectora descendente de la Ruta Nacional 9. Colaboradores de la empresa, autoridades municipales, representantes del sector automotor, medios de comunicación y referentes del ámbito empresarial participaron del acto de inauguración de una de las inversiones industriales más significativas de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.

A las 10:53 quedó formalmente inaugurado el Centro Industrial Zárate de Mercedes-Benz Camiones y Buses, una planta desarrollada íntegramente desde cero para la producción de vehículos pesados. El proyecto demandó una inversión de 110 millones de dólares y se inscribe en una estrategia de largo plazo para consolidar la presencia de la compañía en el país.

La apertura de esta nueva instalación marca un hito en los 75 años de trayectoria de Mercedes-Benz en Argentina y ratifica la confianza de la firma alemana en el potencial productivo nacional.

Zárate se consolida como capital automotriz de la provincia

La elección de Zárate como sede de esta moderna planta no es casual. El distrito se ha convertido en uno de los principales centros industriales del país gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura logística y la fuerte presencia del sector automotor.

Durante el acto, el intendente Marcelo Matzkin destacó la importancia de la inversión y subrayó el impacto positivo que tendrá en el desarrollo económico local y regional.

“El desembarco de este Centro Industrial reafirma el liderazgo de Zárate como uno de los motores productivos de la provincia de Buenos Aires y del país”, señalaron desde el municipio.

La actividad industrial genera en la ciudad miles de puestos de trabajo directos e indirectos, impulsa el comercio y fortalece una extensa red de proveedores y servicios asociados.

Una inversión estratégica con impacto en empleo y desarrollo

El nuevo Centro Industrial de Mercedes-Benz Camiones y Buses está concebido para incorporar tecnología de última generación y optimizar los procesos de fabricación, con estándares internacionales de calidad, eficiencia y sustentabilidad.

La planta permitirá ampliar la capacidad productiva de la empresa, consolidar exportaciones y potenciar el desarrollo de proveedores nacionales, lo que se traduce en mayores oportunidades para la industria argentina.

El evento contó además con la participación del vocero presidencial Manuel Adorni y tuvo momentos destacados conducidos por Darío Barassi, quien aportó un tono distendido a una jornada cargada de simbolismo para la industria automotriz.

La inauguración del Centro Industrial Zárate representa mucho más que la apertura de una planta. Es una señal concreta de confianza en el país, en la capacidad de sus trabajadores y en el potencial de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

Con esta apuesta, Mercedes-Benz no solo fortalece su presencia en el mercado local, sino que también posiciona a Zárate como un punto clave en la producción automotriz de América Latina.