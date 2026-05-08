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    • Ramallo: Juan Cruz Uncos busca otro batacazo en boxeo ante Ayrton Giménez por el título latino OMB

    El boxeador de Ramallo enfrentará este sábado al campeón Ayrton Giménez en La Plata por el título latino superpluma OMB.

    8 de mayo de 2026 - 19:00
    El boxeador de Ramallo, Juan Cruz Uncos, tendrá este sábado una de las peleas más importantes de su carrera cuando enfrente al platense Ayrton Giménez por el título latino superpluma de la OMB, en una velada que se desarrollará en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata y será televisada por TyC Sports.

    El boxeador de Ramallo, Juan Cruz Uncos, tendrá este sábado una de las peleas más importantes de su carrera cuando enfrente al platense Ayrton Giménez por el título latino superpluma de la OMB, en una velada que se desarrollará en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata y será televisada por TyC Sports.

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    El boxeo de Ramallo afrontará este sábado una de las peleas más trascendentales de la carrera profesional de Uncos cuando enfrente al platense Ayrton Giménez por el título latino superpluma de la OMB. El combate se realizará en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata y será televisado por TyC Sports.

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    Juan Cruz Uncos quiere seguir creciendo en el boxeo argentino

    Uncos llega a este compromiso atravesando uno de los mejores momentos deportivos de su carrera. Con un récord profesional de 10 victorias, 3 derrotas y 1 empate, el púgil de Ramallo logró consolidarse como uno de los nombres con mayor proyección dentro del boxeo nacional.

    Durante 2025 consiguió una victoria clave al quitarle el invicto a Nahuel Vera, resultado que lo posicionó entre los principales protagonistas de su categoría. Más tarde, en febrero de 2026, sumó otro paso importante al consagrarse campeón fedelatin supergallo AMB luego de vencer a Alan Cantero.

    Ahora, el desafío será todavía más exigente: enfrentar a un campeón consolidado y hacerlo en condición de visitante.

    Ayrton Giménez defenderá el cinturón latino OMB en La Plata

    Del otro lado estará Ayrton Giménez, boxeador platense de 27 años que expondrá por primera vez el título latino superpluma de la OMB obtenido en noviembre pasado.

    Además del cinturón en juego, Giménez tendrá a favor la localía, ya que volverá a combatir en La Plata después de más de cuatro años y medio. Esa condición lo convierte en uno de los favoritos de la noche, aunque en el entorno de Uncos mantienen plena confianza en poder dar el golpe.

    La pelea promete enfrentar dos estilos bien diferentes arriba del ring y aparece como uno de los cruces más atractivos del calendario boxístico argentino de este fin de semana.

    Cuándo y dónde ver la pelea de Juan Cruz Uncos

    La velada se desarrollará este sábado por la noche en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata. La pelea principal podrá verse en vivo a través de TyC Sports desde las 23:30.

    Además, la transmisión comenzará previamente a las 21:20 mediante TyC Sports Play y el canal oficial de YouTube, donde se emitirán los combates preliminares.

    Para Juan Cruz Uncos, una victoria significaría mucho más que un nuevo triunfo: podría abrirle definitivamente las puertas a peleas internacionales y consolidarlo como una de las grandes promesas argentinas de la categoría superpluma.

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