Ramallo abrió la inscripción a más de 50 carreras universitarias gratuitas en el CUM

El Centro Universitario “José Orlando Gaeto” amplía su oferta académica con más de 50 carreras gratuitas y a distancia La Voz de Ramallo

El Municipio de Ramallo anunció la apertura de inscripciones para más de 50 propuestas académicas gratuitas que se cursan de manera virtual en el Centro Universitario Municipal. Desde el 1 al 12 de diciembre, los interesados pueden realizar el trámite personalmente en la sede del CUM, de lunes a viernes, de 8 a 12.

Amplia oferta académica gratuita en el CUM Las carreras incluyen tecnicaturas, licenciaturas, especializaciones y una maestría, todas bajo modalidad a distancia. Entre las opciones tradicionales figuran Contador Público, Abogacía, Recursos Humanos, Administración y Periodismo, junto a propuestas innovadoras como Ciberseguridad, Tecnología Educativa, Narrativas Digitales y Desarrollo de Negocios Digitales.

Las tecnicaturas disponibles abarcan Seguridad e Higiene, Seguridad Ciudadana, Administración de PYMES, Turismo, Hotelería, Acompañante Terapéutico y Gastronomía. También se ofrecen licenciaturas en áreas como Educación, Psicopedagogía, Comunicación, Marketing, Educación Física, Inglés, Gestión del Talento Humano y Seguridad Ciudadana.

Articulación con la Universidad de la Marina Mercante El CUM complementa su propuesta con carreras dictadas en convenio con la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM). Este acuerdo permite acceder a diversas ingenierías, entre ellas Sistemas, Mecánica, Electromecánica, Electrónica e Industrial, además de licenciaturas vinculadas al comercio, la logística y el área humanística.

Modalidad a distancia y acceso federal El Centro Universitario “José Orlando Gaeto” destaca que todas las propuestas se dictan de manera 100% virtual, lo que facilita el acceso de estudiantes de todo el país. La institución remarca que la educación gratuita y flexible continúa siendo una herramienta clave para ampliar oportunidades y acompañar los perfiles laborales que demanda el mercado actual.

