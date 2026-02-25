Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte

La exposición se inaugurará el viernes 6 de marzo en la sede del Centro Cultural Registrarte.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Centro Cultural Registrarte lanza la convocatoria para participar de la muestra colectiva titulada Crear también es resistir la urgencia , una propuesta que busca reunir miradas diversas del arte hecho por mujeres.

La invitación plantea reflexionar sobre el acto creativo como una forma de detener el ritmo vertiginoso de la vida cotidiana, generar presencia y abrir espacios de transformación. En un contexto atravesado por demandas constantes y tiempos acelerados, la muestra propone pensar el arte como territorio de resistencia sensible.

La exposición se inaugurará el viernes 6 de marzo a las 20:30 en la sede del espacio cultural. Además, se confeccionará un catálogo digital que será difundido a través de redes sociales, ampliando la visibilidad de las obras y sus autoras.

Cada participante podrá presentar una obra, con temática, tamaño y materiales libres. Se aceptan expresiones como: Fotografía, Pintura, Dibujo, Ilustración, Afiche, Grabado, Video, Arte textil, Instalación, Fanzine, Diseño, Cerámica, Libro de artista, entre otras posibilidades.

Para inscribirse, las interesadas deberán enviar una imagen de la obra con su título, nombre de la autora y precio de venta (opcional), al correo [email protected]

Además, se solicita un bono contribución de $10.000, que deberá transferirse al Alias: lasalmon.arte.

La recepción de propuestas estará abierta hasta el jueves 5 de marzo.

La convocatoria se presenta como una oportunidad para compartir producciones artísticas, generar redes entre creadoras y conmemorar el 8M desde el arte, la reflexión y la acción colectiva.

