miércoles 25 de febrero de 2026
    • Cultura

    Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte

    En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Registrarte invita a mujeres artistas a formar parte de una muestra colectiva.

    25 de febrero de 2026 - 14:55
    La exposición se inaugurará el viernes 6 de marzo en la sede del Centro Cultural Registrarte.

    @CENTROCULTURAL.REGISTRARTE
    La invitación plantea reflexionar sobre el acto creativo como una forma de detener el ritmo vertiginoso de la vida cotidiana, generar presencia y abrir espacios de transformación. En un contexto atravesado por demandas constantes y tiempos acelerados, la muestra propone pensar el arte como territorio de resistencia sensible.

    La exposición se inaugurará el viernes 6 de marzo a las 20:30 en la sede del espacio cultural. Además, se confeccionará un catálogo digital que será difundido a través de redes sociales, ampliando la visibilidad de las obras y sus autoras.

    Disciplinas abiertas

    Cada participante podrá presentar una obra, con temática, tamaño y materiales libres. Se aceptan expresiones como: Fotografía, Pintura, Dibujo, Ilustración, Afiche, Grabado, Video, Arte textil, Instalación, Fanzine, Diseño, Cerámica, Libro de artista, entre otras posibilidades.

    Para inscribirse, las interesadas deberán enviar una imagen de la obra con su título, nombre de la autora y precio de venta (opcional), al correo [email protected]

    Además, se solicita un bono contribución de $10.000, que deberá transferirse al Alias: lasalmon.arte.

    La recepción de propuestas estará abierta hasta el jueves 5 de marzo.

    La convocatoria se presenta como una oportunidad para compartir producciones artísticas, generar redes entre creadoras y conmemorar el 8M desde el arte, la reflexión y la acción colectiva.

    Instagram: @centrocultural.registrarte

