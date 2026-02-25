miércoles 25 de febrero de 2026
    • Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Tras un positivo 2025, la gimnasta pergaminense realizó una exigente preparación para afrontar el Nivel 7 en la categoría Juvenil en el primer Provincial.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    25 de febrero de 2026 - 14:36
    Felicitas Capdevila Rojas intensifica su preparación de cara al inicio del calendario 2026.

    Felicitas Capdevila Rojas intensifica su preparación de cara al inicio del calendario 2026.

    MARIA ROJAS

    La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevila Rojas transita los últimos días de una intensa pretemporada y ya comienza a enfocarse en el calendario competitivo 2026 de la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG), que tendrá su primer gran compromiso del 21 al 24 de mayo con la primera fecha del Provincial.

    Después de un positivo 2025 -campeona nacional por equipos y cuarta en el All Around del Nivel 6 Categoría Infantil del Nacional Federativo en San Juan-, “Feli”, de 13 años decidió no relajarse. Por el contrario, el verano fue sinónimo de trabajo, viajes y nuevos desafíos técnicos.

    Preparación integral y planificada

    Durante enero y febrero entrenó cuatro veces por semana en Olímpica Pilar, donde el trabajo técnico estuvo a cargo del entrenador Gastón Olivares. Allí apuntó a fortalecer bases, pulir detalles y comenzar a incorporar nuevos elementos acrobáticos y gimnásticos acordes a su nuevo nivel competitivo.

    En paralelo, en Pergamino continuó con la preparación física en el gimnasio ATP (Centro de Fuerza y Acondicionamiento Físico), bajo la supervisión de Marcelo Apesteguía. A su vez, sumó entrenamientos en una academia de velocidad para mejorar la carrera -clave en salto y suelo- cuidando especialmente la carga sobre su pierna.

    El complemento artístico no quedó de lado. En Salto, trabajó danza clásica con Inés Acuña, directora de Pas Classique, enfocándose en técnica, expresión y presencia escénica, aspectos determinantes en la gimnasia artística femenina.

    “En la pretemporada buscamos fortalecer las bases para poder seguir construyendo elementos, ya sean para esta temporada o pensando a futuro. ‘Feli’ lo está haciendo muy bien, esforzándose por corregir y afrontar cada ejercicio con determinación y compromiso”, señaló Olivares, destacando la madurez con la que la gimnasta afronta cada práctica.

    Felicitas 2026 2
    Felicitas Capdevila Rojas Junto a Gast&oacute;n Olivares, su entrenador en Ol&iacute;mpica Pilar.

    Felicitas Capdevila Rojas Junto a Gastón Olivares, su entrenador en Olímpica Pilar.

    Desde la mirada artística, Acuña también remarcó avances: “Finalizamos la pretemporada con mucho trabajo y compromiso. En ‘Feli’ se notan grandes avances en su técnica, fuerza y presencia escénica. Este año empezamos a armar su nueva coreografía para el torneo de la Federación, un desafío que nos entusiasma y motiva. Vamos paso a paso, creciendo y disfrutando el proceso”.

    Felicitas 2026 3
    Trabajando la danza cl&aacute;sica con In&eacute;s Acu&ntilde;a, directora de Pas Classique en Salto.

    Trabajando la danza clásica con Inés Acuña, directora de Pas Classique en Salto.

    El respaldo de un positivo 2025

    El impulso para este nuevo año competitivo tiene raíces firmes en lo conseguido en 2025. En el Campeonato Nacional Federativo disputado en noviembre en el estadio “Aldo Cantoni” de San Juan, Capdevila Rojas fue la mejor bonaerense en su categoría, se consagró campeona nacional por equipos con la FBG y finalizó cuarta en el All Around entre 65 gimnastas de todo el país.

    Aquel rendimiento confirmó un salto de calidad en regularidad, dificultad y expresión, coronando una temporada marcada por la constancia y el crecimiento técnico. Además, fue reconocida por el intendente Javier Martínez, quien destacó su compromiso y el ejemplo que representa para el deporte local.

    Un nuevo nivel, nuevos desafíos

    Con el calendario 2026 ya establecido, Felicitas inicia una etapa (en el Nivel 7 categoría Juvenil) que implicará mayor complejidad técnica, nuevas combinaciones acrobáticas y una coreografía renovada. El objetivo inmediato será llegar en óptimas condiciones al primer Provincial de Clubes, sabiendo que cada torneo suma experiencia y rodaje.

    El trabajo interdisciplinario -técnico, físico y artístico- vuelve a ser la base de su proyecto deportivo. Con entusiasmo, disciplina y una estructura sólida detrás, la joven gimnasta afronta el año con ambición, pero también con la serenidad que le dieron las experiencias recientes.

    El 2026 será un nuevo capítulo en su evolución. Y Felicitas Capdevila Rojas ya dio el primer paso, consolidando una pretemporada que apuntó a potenciar todo lo que la llevó a coronar el 2025 con una destacada actuación en el Nacional Federativo.

