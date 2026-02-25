miércoles 25 de febrero de 2026
    • La Provincia actualiza la tarifa eléctrica: ¿Qué pasará en Pergamino?

    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas, En Pergamino ya se registraron aumentos.

    25 de febrero de 2026 - 14:02
    LOCALMENTE

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la actualización de los cuadros tarifarios de las distribuidoras eléctricas Edelap, EDEA, EDEN y EDES, incorporando los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y las modificaciones en el esquema de subsidios.

    La medida fue publicada este martes por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y establece que los nuevos valores regirán para los consumos a partir del 1° de febrero y del 1° de marzo de 2026, según corresponda.

    Impacto en Pergamino

    Pergamino no quedó al margen de la actualización. Según pudo saber LA OPINION, en los últimos días llegó a la ciudad una planilla con los nuevos valores.

    Desde la Cooperativa Eléctrica local aclararon que entre enero y febrero se registró una suba de entre el 10% y el 12%, mientras que para el período febrero-marzo se espera un nuevo ajuste de entre el 2% y el 3%.

    No obstante, desde la entidad remarcaron que los porcentajes son aproximados, ya que varían según la categoría tarifaria (plena o tarifa social) y también de acuerdo al nivel de consumo de cada usuario.

    Nuevos precios mayoristas y fondo eléctrico

    La actualización incorpora los precios estacionales de la energía, potencia y transporte fijados por la Resolución SE N° 22/2026, en el marco de la Reprogramación Trimestral de Verano Definitiva del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2026.

    También contempla la modificación del recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), lo que impacta directamente en la composición final de la factura.

    En ese marco, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) realizó el recálculo correspondiente para que las tarifas reflejen los costos reales de adquisición, transporte y distribución de la energía.

    Cambios en los subsidios: nuevo esquema focalizado

    Otro de los puntos centrales es la adecuación de los cuadros tarifarios al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto Nacional N° 943/2025 y reglamentado por la Resolución SE N° 13/2026.

    El nuevo sistema reemplaza la segmentación por niveles de ingresos y establece una categoría única de usuarios residenciales beneficiarios, con topes de consumo base de 300 kWh o 150 kWh mensuales, según la época del año.

    Sin embargo, ante la falta de implementación operativa del padrón del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), la Provincia no pudo aplicar el esquema retroactivamente entre el 16 y el 31 de enero de 2026. Por ello, se habilitó a las distribuidoras a recuperar esas diferencias a través del denominado Cargo Transición Tarifaria (CTT).

    Más actualizaciones desde marzo

    A partir del 1° de marzo de 2026 también se aplicará una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT), del propio CTT y de las compensaciones a distribuidores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.

    Todo ello se enmarca en la etapa de transición tarifaria vigente hasta la próxima revisión integral.

    En este contexto, los usuarios pergaminenses deberán prestar especial atención a las próximas facturas, ya que el impacto final dependerá tanto del nivel de consumo como de la condición frente al nuevo régimen de subsidios.

