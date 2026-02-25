El municipio de San Nicolás pavimentó el acceso entre Costanera Alta y Laguna Descubrí

La obra mejora la circulación, facilita el acceso y acompaña el crecimiento de uno de los espacios naturales más elegidos por los vecinos.

El municipio de San Nicolás de los Arroyos finalizó la pavimentación de la bajada que conecta la Costanera Alta con la Laguna Descubrí, una intervención destinada a mejorar la circulación vehicular y peatonal, facilitar el acceso y acompañar el crecimiento sostenido de uno de los espacios naturales más concurridos por vecinos y visitantes.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que la obra ya se encuentra finalizada y habilitada, permitiendo una conexión más fluida entre ambos sectores del área costera. La pavimentación de la bajada representa un avance significativo en términos de accesibilidad, ya que anteriormente el tránsito presentaba dificultades, especialmente durante jornadas de alta concurrencia o condiciones climáticas adversas.

Con esta intervención, se busca ordenar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones que utilizan el sector para actividades recreativas y deportivas. La mejora también permite un acceso más directo y cómodo hacia la Laguna Descubrí, consolidando el vínculo entre distintos puntos del paseo costero.

Desde la Municipalidad destacaron que la pavimentación responde al crecimiento sostenido que viene registrando la zona en los últimos años. La Laguna Descubrí se transformó progresivamente en un lugar elegido por familias, deportistas y vecinos que buscan disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza.

El aumento de visitantes generó la necesidad de mejorar la infraestructura urbana para garantizar condiciones adecuadas de circulación y permanencia. En ese sentido, la intervención no solo apunta a resolver cuestiones de tránsito, sino también a fortalecer el desarrollo ordenado de un área que gana protagonismo dentro del esquema recreativo local.

Las autoridades remarcaron que la puesta en valor del entorno natural forma parte de una política integral orientada a promover espacios públicos accesibles y de calidad.

Infraestructura urbana para potenciar el uso del espacio público

La pavimentación de este acceso se integra a un conjunto de obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana y consolidar espacios de encuentro comunitario. Según indicaron desde el gobierno local, el objetivo es generar condiciones más seguras y confortables para quienes visitan habitualmente la zona.

Además de optimizar la circulación, la obra contribuye a ordenar el tránsito y reducir el desgaste del terreno, favoreciendo un mantenimiento más eficiente del sector. Estas mejoras buscan acompañar la expansión urbana y garantizar que el crecimiento de los espacios recreativos se desarrolle con planificación y servicios adecuados.

De esta manera, la intervención refuerza el rol de la costanera como uno de los principales puntos de esparcimiento de la ciudad, consolidando un entorno pensado para el disfrute colectivo y el aprovechamiento responsable del paisaje natural.