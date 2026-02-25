Doble triunfo de Douglas en su tercer amistoso de pretemporada

En la continuidad de su preparación para el Torneo Federal A de fútbol , Douglas Haig afrontó este miércoles por la mañana su tercer compromiso amistoso de pretemporada. En el Estadio Miguel Morales , el Rojinegro se midió con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo , equipo con el que compartirá zona en el próximo certamen, y volvió a dejar sensaciones positivas al imponerse en los dos encuentros disputados.

Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto

La mañana incluyó dos partidos de 60 minutos cada uno, divididos en tiempos de 30´. En el primero, el Fogonero se impuso 3 a 1 con dos goles de Carlos Arriola y uno de Joaquín Castellano. En el segundo, también fue victoria local: 1 a 0 con tanto del pergaminense Jonatan Palacio.

Para el primer ensayo de la mañana, el entrenador Sebastián “Terremoto” Cejas dispuso la siguiente formación: Facundo Perrone; Martín Gómez, Agustín Pezzi, Rafael Sveruk, Matías Canela y Alvaro Sotelo; Mauro Ponce de León, Martín Caballo, Joaquín Castellano; Carlos Arriola y Simón Fiorito.

En el arranque, a los 35 segundos, Defensores de Belgrano se puso en ventaja con un tanto de Enzo Luna. Sin embargo, Douglas Haig reaccionó rápido y encontró la igualdad a los 12 minutos por intermedio del correntino Carlos Arriola, quien marcó un verdadero golazo en esa etapa inicial.

En el complemento, el Rojinegro logró plasmar su superioridad. Joaquín Castellano apareció para dar vuelta el marcador (a los 3’) y, posteriormente, nuevamente Arriola (a los 15’) selló el 3 a 1 para el primer partido de la mañana.

Durante la segunda mitad ingresaron Boris Magnago por Gómez, Lorenzo Muñoz por Sotelo, Luka Rosciano por Fiorito y Valentín Diomedi por Castellano, en una nueva muestra de la intención del cuerpo técnico de seguir otorgando rodaje y evaluar variantes.

Carlos Arriola -amistoso con Defensores Carlos Arriola convirtió dos goles en el triunfo 3 a 1 en el primer partido ante Defensores. LA OPINION

Otra formación y otro triunfo

En el segundo encuentro, Cejas modificó nombres y esquema, buscando equilibrar cargas y observar alternativas. El equipo formó con: Agustín Auil; Lucas López, Lautaro Ojeda y Mariano Mauri; Robertino Seratto, Brian Meza, Guillermo Pereira y Luciano Cuello; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. Durante este partido ingresaron Franco Reta por Tus y Fabricio González por Giménez.

El único gol de estos 60 minutos de fútbol ante el conjunto de Villa Ramallo lo convirtió el delantero pergaminense Jonatan Palacio, que capitalizó una de las situaciones generadas a los 29’ del segundo tiempo y le dio al Fogonero el 1 a 0.

El sábado a Monte Maíz

Con este nuevo ensayo, el equipo de Sebastián Cejas continúa sumando minutos y confianza en la antesala del Torneo Federal A. A diferencia de los amistosos anteriores -ante 12 de Octubre de Ferré (triunfo 3 a 1) y Paraná de San Nicolás (goleada 6 a 0)-, esta vez el rival fue un equipo de la misma categoría y zona, lo que le otorgó un valor adicional a la prueba.

Más allá de que en la etapa preparatoria los resultados no son determinantes, Douglas Haig volvió a exhibir variantes ofensivas, rotación de nombres y una idea que empieza a consolidarse. El próximo compromiso amistoso será el sábado por la mañana, en condición de visitante, frente a Argentino de Monte Maíz, donde el Rojinegro buscará continuar afinando detalles de cara al debut oficial.