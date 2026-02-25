miércoles 25 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Doble triunfo de Douglas en su tercer amistoso de pretemporada

    El Rojinegro venció 3 a 1 y 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el Estadio Miguel Morales y sigue firme en su preparación para el Federal A.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    25 de febrero de 2026 - 13:36
    Sigue sumando triunfos: Douglas superó a Defensores de Villa Ramallo en el Miguel Morales.

    Sigue sumando triunfos: Douglas superó a Defensores de Villa Ramallo en el Miguel Morales.

    LA OPINION

    En la continuidad de su preparación para el Torneo Federal A de fútbol, Douglas Haig afrontó este miércoles por la mañana su tercer compromiso amistoso de pretemporada. En el Estadio Miguel Morales, el Rojinegro se midió con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, equipo con el que compartirá zona en el próximo certamen, y volvió a dejar sensaciones positivas al imponerse en los dos encuentros disputados.

    Lee además
    Douglas mostró contundencia ofensiva en un nuevo amistoso jugado en el “Morales”.

    Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto
    Douglas Haig tuvo su primer amistoso de preparación frente a 12 de Octubre de Ferré.

    Douglas arrancó la etapa de amistosos con un triunfo

    La mañana incluyó dos partidos de 60 minutos cada uno, divididos en tiempos de 30´. En el primero, el Fogonero se impuso 3 a 1 con dos goles de Carlos Arriola y uno de Joaquín Castellano. En el segundo, también fue victoria local: 1 a 0 con tanto del pergaminense Jonatan Palacio.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "En el Estadio Miguel Morales, Douglas Haig venció 3 a 1 y 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en su tercer amistoso de pretemporada. En el primer encuentro marcaron Carlos Arriola (2) y Joaquín Castellano; mientras que en el segundo el gol fue del pergaminense Jonatan Palacio. El Rojinegro sigue mostrando buenas sensaciones y se afianza en su preparación para el Torneo Federal A. Más en www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    Lo que dejó el primer partido

    Para el primer ensayo de la mañana, el entrenador Sebastián “Terremoto” Cejas dispuso la siguiente formación: Facundo Perrone; Martín Gómez, Agustín Pezzi, Rafael Sveruk, Matías Canela y Alvaro Sotelo; Mauro Ponce de León, Martín Caballo, Joaquín Castellano; Carlos Arriola y Simón Fiorito.

    En el arranque, a los 35 segundos, Defensores de Belgrano se puso en ventaja con un tanto de Enzo Luna. Sin embargo, Douglas Haig reaccionó rápido y encontró la igualdad a los 12 minutos por intermedio del correntino Carlos Arriola, quien marcó un verdadero golazo en esa etapa inicial.

    En el complemento, el Rojinegro logró plasmar su superioridad. Joaquín Castellano apareció para dar vuelta el marcador (a los 3’) y, posteriormente, nuevamente Arriola (a los 15’) selló el 3 a 1 para el primer partido de la mañana.

    Durante la segunda mitad ingresaron Boris Magnago por Gómez, Lorenzo Muñoz por Sotelo, Luka Rosciano por Fiorito y Valentín Diomedi por Castellano, en una nueva muestra de la intención del cuerpo técnico de seguir otorgando rodaje y evaluar variantes.

    Carlos Arriola -amistoso con Defensores
    Carlos Arriola convirtió dos goles en el triunfo 3 a 1 en el primer partido ante Defensores.

    Carlos Arriola convirtió dos goles en el triunfo 3 a 1 en el primer partido ante Defensores.

    Otra formación y otro triunfo

    En el segundo encuentro, Cejas modificó nombres y esquema, buscando equilibrar cargas y observar alternativas. El equipo formó con: Agustín Auil; Lucas López, Lautaro Ojeda y Mariano Mauri; Robertino Seratto, Brian Meza, Guillermo Pereira y Luciano Cuello; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. Durante este partido ingresaron Franco Reta por Tus y Fabricio González por Giménez.

    El único gol de estos 60 minutos de fútbol ante el conjunto de Villa Ramallo lo convirtió el delantero pergaminense Jonatan Palacio, que capitalizó una de las situaciones generadas a los 29’ del segundo tiempo y le dio al Fogonero el 1 a 0.

    El sábado a Monte Maíz

    Con este nuevo ensayo, el equipo de Sebastián Cejas continúa sumando minutos y confianza en la antesala del Torneo Federal A. A diferencia de los amistosos anteriores -ante 12 de Octubre de Ferré (triunfo 3 a 1) y Paraná de San Nicolás (goleada 6 a 0)-, esta vez el rival fue un equipo de la misma categoría y zona, lo que le otorgó un valor adicional a la prueba.

    Más allá de que en la etapa preparatoria los resultados no son determinantes, Douglas Haig volvió a exhibir variantes ofensivas, rotación de nombres y una idea que empieza a consolidarse. El próximo compromiso amistoso será el sábado por la mañana, en condición de visitante, frente a Argentino de Monte Maíz, donde el Rojinegro buscará continuar afinando detalles de cara al debut oficial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto

    Douglas arrancó la etapa de amistosos con un triunfo

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

    Dura derrota de Pergamino Básquet ante Pico FC: quedó en el fondo de la tabla

    El ciclismo abrió su calendario 2026 en el circuito El Panorámico

    Pergamino Básquet recibe a Pico FC en busca del triunfo perdido

    Amparo Barbieri, de Comunicaciones al sueño mundialista con Las Panteritas U17

    Pergamino Básquet sumó una nueva derrota y la racha negativa se estira

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Felicitas Capdevila Rojas intensifica su preparación de cara al inicio del calendario 2026.

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El reconocido chef argentino desembarcará con un parador gastronómico integral en Villa Ramallo, sobre el corredor que une Buenos Aires con Rosario.

    Villa Ramallo: Christian Petersen abrirá Ruta Brangus KM208, un nuevo parador gastronómico sobre la Ruta 9

    La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito.

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil