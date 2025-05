No va más: La ruta 188, de Pergamino a San Nicolás, cada vez más intransitable y peligrosa

Las intensas lluvias de las últimas semanas y el incesante tránsito de camiones vinculados a la cosecha han profundizado el deterioro de la Ruta Nacional Nº 188, en particular en el tramo comprendido entre Guerrico y Acevedo , dentro del Partido de Pergamino . Lo que desde hace tiempo era un reclamo latente por parte de vecinos y usuarios, hoy se ha convertido en una alerta crítica que exige respuestas urgentes.

El colapso de la Ruta Nacional Nº 9, debido a las inundaciones y el desborde de ríos que cruzan su traza, desvió una parte significativa del tránsito pesado hacia la 188. Esta presión extra sobre una calzada ya castigada por años de desinversión solo aceleró el proceso de degradación. Hoy, quienes transitan por allí encuentran baches de gran profundidad, zonas con material suelto, bordes descalzados y sectores que directamente no admiten el paso seguro de vehículos.

La falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional ha generado no solo una creciente indignación entre los usuarios habituales, sino también una legítima preocupación por el riesgo que representa circular por una vía en semejantes condiciones. Camiones que deben reducir a mínima velocidad, automovilistas que se ven obligados a maniobras bruscas para evitar pozos, y motociclistas expuestos a accidentes por el asfalto desgranado forman parte de una escena cotidiana que no debería naturalizarse.

No se trata de un camino secundario. La Ruta 188 es una arteria clave para la actividad productiva, para el transporte regional y para la vinculación entre distintos distritos del norte bonaerense. Su deterioro impacta de manera directa en la economía, en la logística y, sobre todo, en la seguridad de las personas.

Vecinos de Guerrico, Acevedo y zonas rurales aledañas vienen elevando su voz desde hace tiempo, con reclamos que van desde pedidos formales hasta acciones colectivas para visibilizar el problema. Sin embargo, hasta ahora, las respuestas de los organismos responsables han sido tan vagas como insuficientes. Las promesas de reparación se multiplican, pero las máquinas no aparecen. Y la paciencia de la comunidad, comprensiblemente, empieza a agotarse.

Resulta urgente que las autoridades nacionales tomen real dimensión del estado de abandono en que se encuentra este tramo de la ruta. El deterioro no solo compromete la transitabilidad; compromete vidas. La postergación constante de una solución estructural no es solo una falla administrativa: es una deuda con una región que aporta al desarrollo productivo del país, pero que no recibe el mínimo respeto a su derecho a circular con seguridad.

La Ruta 188 clama por obras. Y la sociedad, por una respuesta que deje de ser una promesa y se transforme, de una vez, en hechos concretos.