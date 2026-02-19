jueves 19 de febrero de 2026
    • Cultura

    Tres artistas pergaminenses en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina

    Jorge Costa, Gabriela Scoda y Judith Silva representan a Pergamino en Ushuaia, donde además participarán de un emotivo homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez.

    Por Néstor Suárez
    19 de febrero de 2026 - 12:14
    Jorge Costa, uno de los artistas locales en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina que comienza este jueves.

    ESCUELA DE RANCAGUA
    Jorge Costa, perteneciente a la Escuela de Rancagua, junto a su obra El tren del fin del mundo.

    Desde este jueves y hasta el próximo 22 se desarrolla en Ushuaia la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina, un evento que reúne a creadores de distintas partes del mundo y que consolida a la ciudad fueguina como un faro cultural en el extremo sur del continente, bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”.

    Con la participación de artistas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Israel, México, Panamá, Paraguay, Suecia y Uruguay, la muestra combina exposición y venta de obras, generando un espacio de intercambio, visibilidad y proyección internacional para los participantes.

    La Bienal, declarada de Interés Provincial por la Legislatura de Tierra del Fuego y de Interés Municipal por la Municipalidad de Ushuaia, cuenta con la organización de la licenciada María Elena Beneíto, referente en la promoción del arte contemporáneo.

    En este contexto, los artistas pergaminenses Jorge Costa, Gabriela Scoda y Judith Silva, integrantes de la Escuela de Rancagua, exponen sus trabajos y participarán el sábado de un homenaje especial al maestro Angel Ricardo Juárez, junto a Beneíto.

    El programa se extiende durante cinco días, con la deliberación de un jurado internacional conformado por figuras de reconocida trayectoria. Participan Gregorio Luke, historiador del arte e integrante del jurado de la Bienal de Florencia en Italia; Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de las Artes y Presidente de la Asociación Belgraniana; Zulma García Cuerva, especialista en educación por el arte y muralista; Danilo Clement, máster en museología y jefe del consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz; y María Elena Beneito, directora de la Bienal Internacional, profesora y crítica de arte, Embajadora de la Paz en el Cercle of, Ambassadeurs (Francia) y jurado en Art Week Russia, Serbia e Italia.

    La presencia de los tres creadores no solo reafirma el crecimiento artístico de Pergamino, sino que también pone en valor el trabajo colectivo y la formación que impulsa la Escuela de Rancagua, creación del recordado maestro Angel Ricardo Juárez.

    Temas
