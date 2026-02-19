Tres artistas pergaminenses en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina

Desde este jueves y hasta el próximo 22 se desarrolla en Ushuaia la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina , un evento que reúne a creadores de distintas partes del mundo y que consolida a la ciudad fueguina como un faro cultural en el extremo sur del continente, bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”.

Con la participación de artistas de Argentina , Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Israel, México, Panamá, Paraguay, Suecia y Uruguay , la muestra combina exposición y venta de obras, generando un espacio de intercambio, visibilidad y proyección internacional para los participantes.

La Bienal, declarada de Interés Provincial por la Legislatura de Tierra del Fuego y de Interés Municipal por la Municipalidad de Ushuaia , cuenta con la organización de la licenciada María Elena Beneíto , referente en la promoción del arte contemporáneo.

En este contexto, los artistas pergaminenses Jorge Costa, Gabriela Scoda y Judith Silva, integrantes de la Escuela de Rancagua , exponen sus trabajos y participarán el sábado de un homenaje especial al maestro Angel Ricardo Juárez , junto a Beneíto.

El programa se extiende durante cinco días, con la deliberación de un jurado internacional conformado por figuras de reconocida trayectoria. Participan Gregorio Luke, historiador del arte e integrante del jurado de la Bienal de Florencia en Italia; Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de las Artes y Presidente de la Asociación Belgraniana; Zulma García Cuerva, especialista en educación por el arte y muralista; Danilo Clement, máster en museología y jefe del consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz; y María Elena Beneito, directora de la Bienal Internacional, profesora y crítica de arte, Embajadora de la Paz en el Cercle of, Ambassadeurs (Francia) y jurado en Art Week Russia, Serbia e Italia.

La presencia de los tres creadores no solo reafirma el crecimiento artístico de Pergamino, sino que también pone en valor el trabajo colectivo y la formación que impulsa la Escuela de Rancagua, creación del recordado maestro Angel Ricardo Juárez.