Pergamino Básquet sumó una nueva derrota y la racha negativa se estira

La ilusión de cortar la mala racha quedó nuevamente trunca para Pergamino Básquet , que este jueves por la noche perdió como visitante frente a Centenario de Venado Tuerto por 73 a 67 , en un partido correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina .

La derrota significó la duodécima caída consecutiva para el equipo dirigido por Daniel Maffei , que no logra revertir un presente adverso y continúa comprometido en la lucha por la permanencia. Con este resultado, el equipo de la ciudad quedó con récord de 5 triunfos y 21 derrotas , se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla y afrontará las últimas seis fechas de la Fase Regular con la urgencia de ganar para evitar el último puesto, hoy en poder de Deportivo Norte de Armstrong (4-20), que descenderá al finalizar la temporada.

Por el lado del elenco venadense, el triunfo tuvo un valor doble: fue el segundo festejo consecutivo , elevó su marca a 13-8 y le permitió trepar al quinto lugar, consolidándose en zona de playoffs y ratificando su fortaleza como local (solo perdió un partido en casa).

En el arranque, Centenario impuso condiciones con intensidad defensiva y mejor circulación ofensiva. El parcial inicial favoreció a La Fiebre por 21-19. En el segundo segmento, Pergamino Básquet ajustó en defensa, encontró mejores opciones en ataque, principalmente a partir de la producción de Emanual Shepherd y el aporte de Juan Martín Bello . Sin embargo, pese a emparejar el trámite, no pudo dar vuelta el marcador y se fue al descanso largo abajo 40-33 .

Hasta allí, el desarrollo era parejo dentro de la diferencia. Pergamino competía, lograba cortar por momentos el circuito ofensivo de un equipo que se caracteriza por su alto promedio de asistencias (17 por partido) y parecía decidido a sostener el juego en equilibrio.

Otra vez el quiebre en el tercero

Al igual que en la derrota anterior ante La Unión de Colón, el quiebre volvió a producirse en el tercer cuarto. Tras el entretiempo, Centenario encontró mayor claridad en ataque, mejoró su eficacia desde el perímetro y aprovechó desajustes defensivos del visitante para estirar la brecha. Lucio Castellani fue clave en ese tramo, aportando puntos importantes y presencia en los tableros para que el local ampliara la ventaja. El parcial de 60-45 al cierre del tercer segmento reflejó el dominio de Centenario en ese pasaje del juego.

La diferencia llegó a los 20 puntos cuando restaban cinco minutos para el final, y todo indicaba que el desenlace estaba sentenciado. Sin embargo, Pergamino mostró orgullo y carácter y achicó distancias en el tanteador hasta el 73 a 67 final.

El canadiense Emanual Shepherd fue el máximo anotador del encuentro con 19 puntos y la principal vía de gol del conjunto pergaminense. Con decisión para atacar el aro y efectividad en momentos clave, sostuvo las esperanzas del equipo de la ciudad.

Juan Martín Bello acompañó con 13 unidades, mientras que el estadounidense Simon Chadbourne aportó 12 puntos en un esfuerzo colectivo que, si bien mostró actitud volvió a evidenciar dificultades para sostener la intensidad a lo largo de los 40 minutos. En el ganador, Castellani cerró su planilla con 18 puntos y 12 rebotes y fue determinante para destrabar el partido cuando más lo necesitaba su equipo.

Seis finales por delante

A Pergamino Básquet le restan seis compromisos para completar la Fase Regular de la Conferencia Sur, todos determinantes en la lucha por la permanencia. El próximo desafío será el lunes a las 21:00, cuando reciba en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Pico FC, uno de los animadores de la conferencia. Luego, el sábado 28, volverá a presentarse como local frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, otro rival de la zona alta de la tabla.

Después de esa seguidilla en casa, el conjunto pergaminense afrontará los últimos cuatro partidos del calendario regular, alternando localías y salidas (en la última fecha visitará a Deportivo Norte en un choque clave por la permanencia), en un cierre donde cada juego tendrá carácter de final y no habrá margen para el error.