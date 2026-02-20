viernes 20 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet sumó una nueva derrota y la racha negativa se estira

    Perdió 73 a 67 ante Centenario en Venado Tuerto, sufrió su duodécima derrota consecutiva y continúa penúltimo, a seis partidos del cierre de la Fase Regular.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de febrero de 2026 - 12:36
    El canadiense Emanual Shepherd fue el máximo anotador de Pergamino y del partido con 19 puntos.

    El canadiense Emanual Shepherd fue el máximo anotador de Pergamino y del partido con 19 puntos.

    PRENSA CENTENARIO

    La ilusión de cortar la mala racha quedó nuevamente trunca para Pergamino Básquet, que este jueves por la noche perdió como visitante frente a Centenario de Venado Tuerto por 73 a 67, en un partido correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

    Lee además
    Pergamino Básquet no logra despegar: peleó ante La Unión pero no pudo cantar victoria.

    Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota
    Pergamino Básquet intentará una vez más volver al triunfo tras haber estado muy cerca de conseguirlo ante Unión de Mar del Plata.

    Pergamino Básquet recibe a La Unión de Colón con el desafío de frenar la caída

    La derrota significó la duodécima caída consecutiva para el equipo dirigido por Daniel Maffei, que no logra revertir un presente adverso y continúa comprometido en la lucha por la permanencia. Con este resultado, el equipo de la ciudad quedó con récord de 5 triunfos y 21 derrotas, se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla y afrontará las últimas seis fechas de la Fase Regular con la urgencia de ganar para evitar el último puesto, hoy en poder de Deportivo Norte de Armstrong (4-20), que descenderá al finalizar la temporada.

    Por el lado del elenco venadense, el triunfo tuvo un valor doble: fue el segundo festejo consecutivo, elevó su marca a 13-8 y le permitió trepar al quinto lugar, consolidándose en zona de playoffs y ratificando su fortaleza como local (solo perdió un partido en casa).

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Perdió 73-67 ante Centenario de Venado Tuerto como visitante por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Basquet y sumó su duodécima derrota consecutiva. El equipo dirigido por Daniel Maffei quedó con récord 5-21 y continúa penúltimo, a seis fechas del cierre de la Fase Regular, en plena lucha por evitar el último puesto, hoy en manos de Deportivo Norte de Armstrong (4-20), que estaría descendiendo. En cambio, Centenario alcanzó su segundo triunfo al hilo, mejoró a 13-8 y se consolidó en zona de playoffs, mostrando firmeza como local. El margen se achica y la urgencia crece en la recta final. Más en www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    Comienzo parejo, pero desde atrás

    En el arranque, Centenario impuso condiciones con intensidad defensiva y mejor circulación ofensiva. El parcial inicial favoreció a La Fiebre por 21-19. En el segundo segmento, Pergamino Básquet ajustó en defensa, encontró mejores opciones en ataque, principalmente a partir de la producción de Emanual Shepherd y el aporte de Juan Martín Bello. Sin embargo, pese a emparejar el trámite, no pudo dar vuelta el marcador y se fue al descanso largo abajo 40-33.

    Hasta allí, el desarrollo era parejo dentro de la diferencia. Pergamino competía, lograba cortar por momentos el circuito ofensivo de un equipo que se caracteriza por su alto promedio de asistencias (17 por partido) y parecía decidido a sostener el juego en equilibrio.

    Otra vez el quiebre en el tercero

    Al igual que en la derrota anterior ante La Unión de Colón, el quiebre volvió a producirse en el tercer cuarto. Tras el entretiempo, Centenario encontró mayor claridad en ataque, mejoró su eficacia desde el perímetro y aprovechó desajustes defensivos del visitante para estirar la brecha. Lucio Castellani fue clave en ese tramo, aportando puntos importantes y presencia en los tableros para que el local ampliara la ventaja. El parcial de 60-45 al cierre del tercer segmento reflejó el dominio de Centenario en ese pasaje del juego.

    La diferencia llegó a los 20 puntos cuando restaban cinco minutos para el final, y todo indicaba que el desenlace estaba sentenciado. Sin embargo, Pergamino mostró orgullo y carácter y achicó distancias en el tanteador hasta el 73 a 67 final.

    El canadiense Emanual Shepherd fue el máximo anotador del encuentro con 19 puntos y la principal vía de gol del conjunto pergaminense. Con decisión para atacar el aro y efectividad en momentos clave, sostuvo las esperanzas del equipo de la ciudad.

    Juan Martín Bello acompañó con 13 unidades, mientras que el estadounidense Simon Chadbourne aportó 12 puntos en un esfuerzo colectivo que, si bien mostró actitud volvió a evidenciar dificultades para sostener la intensidad a lo largo de los 40 minutos. En el ganador, Castellani cerró su planilla con 18 puntos y 12 rebotes y fue determinante para destrabar el partido cuando más lo necesitaba su equipo.

    Seis finales por delante

    A Pergamino Básquet le restan seis compromisos para completar la Fase Regular de la Conferencia Sur, todos determinantes en la lucha por la permanencia. El próximo desafío será el lunes a las 21:00, cuando reciba en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Pico FC, uno de los animadores de la conferencia. Luego, el sábado 28, volverá a presentarse como local frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, otro rival de la zona alta de la tabla.

    Después de esa seguidilla en casa, el conjunto pergaminense afrontará los últimos cuatro partidos del calendario regular, alternando localías y salidas (en la última fecha visitará a Deportivo Norte en un choque clave por la permanencia), en un cierre donde cada juego tendrá carácter de final y no habrá margen para el error.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota

    Pergamino Básquet recibe a La Unión de Colón con el desafío de frenar la caída

    Pergamino Básquet volvió a perder en casa y la racha de derrotas llegó a 10

    Sigue la mala racha: Pergamino Básquet perdió ante Viedma en el "Dorado Merlo"

    Pergamino Básquet vuelve a casa con la urgencia de reaccionar

    Comenzó la era Paola Suárez al frente de la Selección Argentina femenina

    Destacada participación pergaminense en el V Pérez Chess Open

    La Escuela Municipal de Bádminton en continuo crecimiento

    Douglas arrancó la etapa de amistosos con un triunfo

    Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local
    El dato clave es que tres de cada cuatro países del mundo consumen productos vinculados al agro argentino.

    El 75% del mundo consume productos del campo argentino

    Omint lanza su servicio de salud veterinaria y amplía su ecosistema de prestaciones.
    Tendencias

    Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud

    Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra.

    ¡Pergamino levanta su vaso! Este viernes se vivirá la tercera edición del evento Arriba la Birra