Douglas arrancó la etapa de amistosos con un triunfo

El primer paso futbolístico de la pretemporada dejó señales alentadoras para Douglas Haig . En la tarde-noche de este miércoles, en el estadio “Miguel Morales” , el Rojinegro derrotó 3 a 1 a 12 de Octubre de Ferré, en el marco de su primer amistoso de preparación con vistas al Torneo Federal A 2026.

El encuentro, que se disputó en dos tiempos de 40 minutos cada uno, permitió al entrenador Sebastián Cejas comenzar a sacar conclusiones mientras avanza la cuarta semana de la pretemporada. Más allá del resultado, el balance fue positivo: el equipo mostró intensidad, buenas conexiones en ataque y variantes a la hora de modificar el esquema.

Los goles del triunfo del Fogonero fueron convertidos por Robertino Seratto, Carlos Arriola y Elián Tus , en un ensayo que combinó titulares, refuerzos y alternativas que buscan ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Douglas Haig inició el amistoso con Agustín Auil en el arco; Martín Gómez, Lucas López, Nicolás Canela y Luciano Cuello en la línea defensiva; R obertino Seratto, Brian Meza y Guillermo Pereira en el mediocampo; mientras que Franco Reta, Jonatan Palacio y Carlos Arriola conformaron la ofensiva del Rojinegro.

Desde el arranque, el conjunto local asumió el protagonismo. El primer gol llegó tras una buena combinación colectiva que terminó con la definición del pergaminense Seratto. Minutos más tarde, el correntino Arriola, una de las incorporaciones, amplió la ventaja.

En esa primera etapa, “Terremoto” Cejas dispuso dos variantes: Lorenzo Muñoz ingresó por Franco Reta y Joaquín Castellano reemplazó a Seratto. Con el 2 a 0 parcial, el Rojinegro se fue al descanso con sensaciones favorables y el control del trámite.

Douglas primer amistoso 2

Rotación y más minutos de fútbol

Para el segundo tiempo, el entrenador cambió la formación completa, una decisión lógica en un amistoso de preparación que apunta a dar rodaje y evaluar alternativas. La alineación fue con Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Mariano Mauri y Alvaro Ojeda; Martín Caballo, Lautaro Ojeda y Joaquín Castellano; Elián Tus, Rosciano y Marcos Giménez.

En ese segundo tiempo, Douglas Haig convirtió el tercer tanto a través de Elián Tus. Además, ingresaron Simón Fiorito y Mauro Ponce de León por Tus y Castellano, respectivamente, en una segunda mitad que también permitió observar a los refuerzos que se sumaron en las últimas semanas y a futbolistas que buscan consolidarse como alternativas de cara al inicio de la temporada. Luego, 12 de Octubre logró el descuento, aunque el resultado nunca estuvo en discusión.

En plena cuarta semana

Este primer amistoso se dio en el marco de una pretemporada exigente. El plantel transita su cuarta semana de trabajo, que alterna cargas físicas y una planificación que combina intensidad y conceptos tácticos.

La agenda continuará este jueves con entrenamiento vespertino desde las 17:30, el viernes con doble turno (8:30 y 17:30) y el sábado por la mañana se disputará el segundo amistoso, nuevamente en el estadio “Miguel Morales”, frente a Paraná de San Nicolás.

Este primer ensayo futbolístico confirmó que el plantel empieza a ensamblarse. Con variantes en todas las líneas y competencia interna, Douglas Haig dio su primer paso en cancha con una victoria que alimenta la ilusión. El camino hacia el inicio del Torneo Federal A es largo y exigente, pero el Rojinegro ya comenzó a recorrerlo con rodaje y respuestas positivas dentro del campo.