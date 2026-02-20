viernes 20 de febrero de 2026
    Comienza este viernes en Cinema Pergamino la Fiesta del Cine con entradas a $4.000

    Hasta el miércoles 25, Cinema Pergamino ofrecerá funciones en 2D y 3D a precio promocional, con una cartelera diversa de seis películas para todos los públicos.

    20 de febrero de 2026 - 10:00
    Seis películas y la posibilidad de disfrutar de un plan diferente con amigos y familia en Cinema Pergamino.

    PRENSA

    Desde este viernes, Cinema Pergamino vuelve a ser parte de la Fiesta del Cine, la propuesta impulsada por la industria cinematográfica argentina que invita a redescubrir la experiencia de la pantalla grande con valores accesibles en todo el país.

    Durante seis días —hasta el miércoles 25 inclusive— las entradas tendrán un valor unificado de 4.000 pesos para todas las funciones, tanto en formato 2D como 3D. La iniciativa se replica en salas de todo el territorio nacional y busca que más personas puedan disfrutar del cine en comunidad.

    En Pergamino, la programación será acotada pero variada, con seis películas diarias que combinan producciones nacionales e internacionales, pensadas para distintos públicos y edades.

    Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en la boletería del complejo, ubicado en el corazón del Complejo LA OPINIÓN Plaza, en la tradicional esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás.

    El programa de películas en la Fiesta del Cine

    La grilla de películas es la siguiente: Cumbres borrascosas, Zootopía 2, Goat, Líbralos del mal, Stray Kids: The dominATE experiencia, La empleada.

    -Cumbres borrascosas

    La tragedia golpea cuando Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII.

    Dirección: Emerald Fennell. Actores principales: Jacob Elordi, Margot Robbie. Género: romance, drama. Origen: Reino Unido y Estados Unidos. Duración: 136 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años con reservas.

    -Zootopía 2

    Los detectives Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

    Dirección: Byron Howard, Jared Bush. Voces originales: Quinta Brunson, Fortune Feimster, . Shakira, Ke Huy Quan, Jason Bateman, Ginnifer Goodwin. Género: fantasía, familiar, comedia, aventuras, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 108 minutos. Calificación: apta todo público.

    -Goat

    Ambientada en un mundo de animales. Will, una pequeña cabra con grandes sueños recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que los pequeños saben jugar.

    Dirección: Tyree Dillihay. Género: familiar, deportes, comedia, aventuras, animación. Origen: Singapur, Japón, Brasil y Estados Unidos. Duración: 100 minutos. Calificación: apta todo público.

    -Líbralos del mal (estreno)

    Embed - LÍBRALOS DEL MAL | TRAILER OFICIAL

    El director Osgood Perkins, quien se consolidó como una de las voces más inquietantes del horror contemporáneo tras el éxito perturbador de Longlegs (2024) y el toque satírico de The Monkey (2025), estrena su tercer largometraje: Líbralos del Mal (título original en inglés: Keeper), un film de terror psicológico y folclórico que ya divide opiniones entre críticos y espectadores.

    La trama sigue a Liz (interpretada por la reconocida Tatiana Maslany) y Malcolm (Rossif Sutherland), una pareja que decide celebrar su aniversario con un fin de semana romántico en una cabaña aislada en medio del bosque. Lo que comienza como una escapada idílica se transforma rápidamente en una experiencia de aislamiento y terror cuando Malcolm debe regresar inesperadamente a la ciudad, dejando a Liz sola frente a una presencia maligna indescriptible que parece surgir de las entrañas mismas del lugar. La cabaña, lejos de ser un refugio, se convierte en el escenario de secretos aterradores y una oscuridad que se infiltra lentamente en la mente de la protagonista.

    Duración: 99 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

    -Stray Kids: The dominATE Experience

    Con la sensación global del K-Pop Stray Kids y un show en vivo de su gira mundial que rompió records, junto a escenas exclusivas detrás de cámaras y entrevistas íntimas con el grupo, Stray Kids: The dominATE Experience es una película épica que le da a los fans un espectacular asiento en primera fila y un acceso único a su grupo favorito.

    Dirección: Paul Dugdale. Género: musical, documental. Origen: Corea. Duración: 146 minutos. Calificación: apta todo público.

    -La empleada

    Basado en el best seller internacional de Freida McFadden, La asistenta.

    Una joven decidida a comenzar de nuevo acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Pero lo que parece el trabajo perfecto, pronto se convertirá en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

    Dirección: Paul Feig. Actores principales: Brandon Sklenar, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Género: thriller. Origen: Estados Unidos. Duración: 131 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años.

    Más datos en: @cinemaperga

    Por Néstor Suárez

