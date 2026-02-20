viernes 20 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¡Pergamino levanta su vaso! Este viernes se vivirá la tercera edición del evento Arriba la Birra

    Desde las 19:00, el Parque España de Pergamino, será escenario de la tercera edición de esta propuesta de la Dirección de Empleo y de Turismo.

    20 de febrero de 2026 - 12:54
    Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra.

    Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra.

    PERGAMINO AL DIA

    En la tarde de este viernes, Pergamino volverá a brindar con una propuesta que ya se había consolidado en la agenda local. La tercera edición de Arriba la Birra convocará a vecinos y visitantes de la región en el Parque España (Laprida y España), donde desde las 19:00 se desplegará una combinación de sabores, música y encuentro al aire libre.

    Lee además
    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud
    La investigación continúa su curso para esclarecer las circunstancias en que el rodado fue sustraído y determinar eventuales responsabilidades de personas mayores de edad que pudieran haber participado en el hecho original.

    Pergamino: demoran a menor de 14 años en moto robada e interviene el Fuero Penal Juvenil

    La iniciativa, que había tenido una gran aceptación en sus ediciones anteriores, buscará seguir fortaleciendo el circuito productivo local y ofrecer un espacio de recreación pensado para todas las edades.

    Cervecerías pergaminenses que dirán presente

    En materia de cervecerías artesanales, la novedad de esta edición pasará por la incorporación de Vasqa, que se sumará a Session Beer, Ameghino, Kaus y Bendita Beergen. De esta manera, el evento continuará ampliando su oferta y brindando oportunidades a nuevos emprendedores del sector.

    Asimismo, Quántica estará a cargo del puesto de hidratación, reforzando el mensaje de consumo responsable que acompaña cada edición.

    Flyer Arriba la birra

    Una marca registrada

    El director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, expresó su satisfacción por la continuidad del evento. “Estamos súper contentos de poder estar de vuelta con Arriba la Birra, un evento que al pergaminense le ha gustado mucho y sabemos que es un plan que atrae un montón. La particularidad de que en esta edición se va a sumar Vasqa, o sea seguimos trabajando para que estas pequeñas unidades productivas sigan progresando y animándose a comercializar su producto”, afirmó.

    Además, destacó que otras cervecerías están comenzando a contactarse para regularizar su situación y sumarse en futuras ediciones, lo que evidenciaba el crecimiento del sector.

    Un patio de comidas para todos los gustos

    La propuesta gastronómica será otro de los grandes atractivos de la jornada. El patio de comidas contará con la participación de El Bagual, Nino, Cocinemos Juntos —a cargo de Mariano Silva—, Horneando Sin Gluten, Cinema Paradiso, Tu Pancho, Carnicería La Nueva y Drinkfield, que dispondrá de una barra con diferentes productos. También estará presente Heladería La Fe, sumando una alternativa dulce para completar la experiencia.

    La inclusión de opciones libres de gluten permitirá que más personas puedan disfrutar del evento sin restricciones, ampliando así el alcance de la propuesta.

    Música en vivo

    El escenario del Parque España será territorio de Pasajeros y Norba Surco, quienes aportarán el marco musical para acompañar la degustación cervecera y el recorrido gastronómico. La música en vivo volverá a ser un elemento central para generar un clima festivo y convocante.

    Impacto regional y consumo responsable

    Por su parte, la directora de Turismo, Romina Viale, resaltó el impacto positivo que este tipo de encuentros genera en la ciudad. “Este tipo de eventos atrae a vecinos de la región y esto impacta a nivel de consumo ya que contamos con la presencia de familias de distintas ciudades de la zona”, señaló, invitando a la comunidad a sumarse a esta nueva edición.

    Alcohol cero al volante

    Desde la organización volvieron a insistir en la importancia del compromiso y la responsabilidad al momento de asistir. Recordaron que, en caso de consumir alcohol, se recomienda optar por remis o contar con un conductor designado, evitando siempre manejar luego de beber.

    Punto de encuentro

    Con todos estos ingredientes, esta tarde Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra, un evento que se consolida como punto de encuentro para disfrutar del talento local, apoyar a los emprendedores y compartir una jornada distinta en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud

    Pergamino: demoran a menor de 14 años en moto robada e interviene el Fuero Penal Juvenil

    Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    Comienza este viernes en Cinema Pergamino la Fiesta del Cine con entradas a $4.000

    Fin de semana con cine, música, teatro y fiestas populares en Pergamino y la región

    Fin de un ciclo: cierra la Escuela de Policía en Pergamino y crece la tensión con la Provincia

    Comenzó la era Paola Suárez al frente de la Selección Argentina femenina

    Destacada participación pergaminense en el V Pérez Chess Open

    Adhesión dispar al paro en Pergamino en medio del debate por la reforma laboral

    La Escuela Municipal de Bádminton en continuo crecimiento

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Seis películas y la posibilidad de disfrutar de un plan diferente con amigos y familia en Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    Comienza este viernes en Cinema Pergamino la Fiesta del Cine con entradas a $4.000

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local
    El dato clave es que tres de cada cuatro países del mundo consumen productos vinculados al agro argentino.

    El 75% del mundo consume productos del campo argentino

    Omint lanza su servicio de salud veterinaria y amplía su ecosistema de prestaciones.
    Tendencias

    Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud

    Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra.

    ¡Pergamino levanta su vaso! Este viernes se vivirá la tercera edición del evento Arriba la Birra