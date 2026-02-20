¡Pergamino levanta su vaso! Este viernes se vivirá la tercera edición del evento Arriba la Birra

En la tarde de este viernes, Pergamino volverá a brindar con una propuesta que ya se había consolidado en la agenda local. La tercera edición de Arriba la Birra convocará a vecinos y visitantes de la región en el Parque España (Laprida y España), donde desde las 19:00 se desplegará una combinación de sabores, música y encuentro al aire libre.

La iniciativa, que había tenido una gran aceptación en sus ediciones anteriores, buscará seguir fortaleciendo el circuito productivo local y ofrecer un espacio de recreación pensado para todas las edades.

En materia de cervecerías artesanales, la novedad de esta edición pasará por la incorporación de Vasqa, que se sumará a Session Beer, Ameghino, Kaus y Bendita Beergen. De esta manera, el evento continuará ampliando su oferta y brindando oportunidades a nuevos emprendedores del sector.

Asimismo, Quántica estará a cargo del puesto de hidratación, reforzando el mensaje de consumo responsable que acompaña cada edición.

Una marca registrada

El director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, expresó su satisfacción por la continuidad del evento. “Estamos súper contentos de poder estar de vuelta con Arriba la Birra, un evento que al pergaminense le ha gustado mucho y sabemos que es un plan que atrae un montón. La particularidad de que en esta edición se va a sumar Vasqa, o sea seguimos trabajando para que estas pequeñas unidades productivas sigan progresando y animándose a comercializar su producto”, afirmó.

Además, destacó que otras cervecerías están comenzando a contactarse para regularizar su situación y sumarse en futuras ediciones, lo que evidenciaba el crecimiento del sector.

Un patio de comidas para todos los gustos

La propuesta gastronómica será otro de los grandes atractivos de la jornada. El patio de comidas contará con la participación de El Bagual, Nino, Cocinemos Juntos —a cargo de Mariano Silva—, Horneando Sin Gluten, Cinema Paradiso, Tu Pancho, Carnicería La Nueva y Drinkfield, que dispondrá de una barra con diferentes productos. También estará presente Heladería La Fe, sumando una alternativa dulce para completar la experiencia.

La inclusión de opciones libres de gluten permitirá que más personas puedan disfrutar del evento sin restricciones, ampliando así el alcance de la propuesta.

Música en vivo

El escenario del Parque España será territorio de Pasajeros y Norba Surco, quienes aportarán el marco musical para acompañar la degustación cervecera y el recorrido gastronómico. La música en vivo volverá a ser un elemento central para generar un clima festivo y convocante.

Impacto regional y consumo responsable

Por su parte, la directora de Turismo, Romina Viale, resaltó el impacto positivo que este tipo de encuentros genera en la ciudad. “Este tipo de eventos atrae a vecinos de la región y esto impacta a nivel de consumo ya que contamos con la presencia de familias de distintas ciudades de la zona”, señaló, invitando a la comunidad a sumarse a esta nueva edición.

Alcohol cero al volante

Desde la organización volvieron a insistir en la importancia del compromiso y la responsabilidad al momento de asistir. Recordaron que, en caso de consumir alcohol, se recomienda optar por remis o contar con un conductor designado, evitando siempre manejar luego de beber.

Punto de encuentro

Con todos estos ingredientes, esta tarde Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra, un evento que se consolida como punto de encuentro para disfrutar del talento local, apoyar a los emprendedores y compartir una jornada distinta en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.