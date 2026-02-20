viernes 20 de febrero de 2026
    Fin de semana con cine, música, teatro y fiestas populares en Pergamino y la región

    Propuestas para todos los gustos: Fiesta del Cine en Cinema Pergamino, shows en vivo en bares y Fiesta provincial de la Estaca, entre otros.

    Por Néstor Suárez
    20 de febrero de 2026 - 09:00
    Este sábado se presenta en El Yerta Club Cultural la banda Qué mal te sale vivir de la Ciudad de Buenos Aires.

    @QUEMALTESALEVIVIR

    Pergamino y las localidades vecinas vivirán días intensos de actividad cultural y recreativa. Desde la Fiesta del Cine con entradas promocionales hasta recitales, propuestas teatrales, celebraciones populares y museos abiertos al público, el cronograma combina opciones para todas las edades y bolsillos. A continuación, el detalle completo de cada propuesta.

    Microteatro Pergamino

    A media luz

    Este viernes y el viernes 27 se desarrollará en Micro Teatro Pergamino el show musical íntimo A media luz. Canciones, boleros y emociones con Mercedes Yañez y Nazareth Gill, con dirección de Rafa Rivas.

    Chile 798, a las 21:00. Reservas al 2477 464683. Instagram: microteatropergamino.ok

    Cinema Pergamino

    Fiesta del Cine

    Desde este viernes en Cinema Pergamino se desarrolla la Fiesta del Cine a $4000 la función. Se proyectan las películas Cumbres Borrascosas, Goat, Stray Kids: The dominATE Experience, Zootopía 2, Líbralos del mal y La empleada.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación La Magia Tropical. El sábado vuelve Banda Sensación. El miércoles 25 llegará El Tigre Goro. Complementa la musicalización del DJ Gustavo.

    San Nicolás 44. Viernes, sábado y miércoles a las 21:30. Anticipadas $5000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club

    Keke Conte

    Este viernes vuelve a Ritmo Club Keke Conte con un repertorio de rock nacional y algo más.

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Entrada a $6000. Reserva de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

    Florentino Teatro Bar

    Axel Milanés

    Este sábado, vuelve a Florentino el cantautor cubano Axel Milanés. La presentación, que lleva por lema "la canción es la protagonista; está por delante de quien la compone o la canta", forma parte de una gira por distintas ciudades argentinas iniciada este mes.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

    El Yerta Club Cultural

    Cine, música y poesía

    La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente: Este viernes Fiesta del cine, música y poesía, con la proyección de la película Billete, recital de Ojo de Kan y poesía a cargo de Flaco Scaramuzza. Este sábado se presentan las bandas Qué mal te sale vivir de Buenos Aires y Hebras de Pergamino. Que mal te sale vivir incursiona en el Rock indie, con algunas influencias de la música progresiva y matices vocales muy variados.

    Estrada 1953, a las 21:00. Entradas a $5000 al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

    Acevedo

    Fiesta Provincial de la Estaca

    Este sábado se desarrollará en la localidad de Acevedo, la 12ª Fiesta Provincial de la Estaca con propuestas culturales, paseo de artesanos y expositores, y opciones gastronómicas para todos los gustos. El escenario contará con la presencia de Sele Vera y Los Pampas, y Los 4 de Córdoba como figuras centrales.

    Desde las 16:00. Habrá sorteos. Más información en @fiestadelaestacaacevedo

    Anfiteatro Ugarte

    Teatro bajo las estrellas

    Este domingo, en el marco del ciclo Modo Verano, se desarrollará la actividad Teatro bajo las estrellas, en el Anfiteatro Ugarte. Se presentará la comedia Paranormal.

    Avenida Ugarte 100. Entrada libre y gratuita.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 17:00 a 20:30. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

