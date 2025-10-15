miércoles 15 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Provincia adelantó la edad para la primera mamografía y en Pergamino habrá jornadas gratuitas de control

    En el Hospital San José se realizarán mamografías gratuitas esta semana en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama.

    15 de octubre de 2025 - 12:53
    El Hospital San José de Pergamino realizará Jornadas de Mamografía abiertas a la comunidad.

    El Hospital San José de Pergamino realizará Jornadas de Mamografía abiertas a la comunidad.

    LOS ANGELES TIMES

    En una decisión histórica, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso que a partir de ahora la primera mamografía se indique a los 40 años con una frecuencia bienal y, según criterio médico, hasta los 75. La medida, impulsada por el Instituto Provincial del Cáncer (IPC), se aplicará en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, y busca favorecer la detección temprana del cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres.

    Lee además
    indec: la inflacion de septiembre fue de 2,1% y acumulo 31,8% en los ultimos 12 meses

    Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses
    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    Hasta el momento, el tamizaje nacional indicaba el inicio del control recién a los 50 años, con una periodicidad anual o bienal. Con este cambio, la Provincia da un paso clave para mejorar la equidad en el acceso a los estudios preventivos y aumentar las chances de diagnóstico precoz, que permiten una tasa de curación del 90 por ciento.

    La directora del IPC, Marina Pifano, destacó que la medida “es pionera en el país y busca aumentar las posibilidades de diagnosticarlo en forma oportuna, tratarlo y curarlo”. Además, explicó que la decisión se apoya en evidencia científica sólida y en el consenso de las principales sociedades médicas especializadas.

    Más equipos y acceso garantizado

    En el último año, el Gobierno bonaerense reforzó el sistema de salud pública con la compra e instalación de 22 nuevos mamógrafos en hospitales provinciales, alcanzando un total de 187 equipos distribuidos en todo el territorio. También se prevé la entrega de insumos y tratamientos a las personas con cobertura pública exclusiva a través del IPC.

    “El cáncer de mama es el tumor más frecuente en Argentina, pero su pronóstico depende críticamente del momento de detección. Mientras que en las etapas tempranas la tasa de supervivencia es del 90%, en las avanzadas se reduce al 28%”, detalló Pifano.

    En la provincia de Buenos Aires se diagnostican anualmente 8.500 nuevos casos y la enfermedad provoca unas 2.300 muertes cada año. A nivel nacional, se detectan 360 casos diarios, de los cuales 60 corresponden al territorio bonaerense.

    Jornadas de mamografías en Pergamino

    En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Hospital San José de Pergamino realizará Jornadas de Mamografías abiertas a la comunidad.

    Los estudios se llevarán a cabo este jueves y viernes de 8:00 a 16:00, y el sábado de 9:00 a 13:00. Las interesadas deberán solicitar turno de manera presencial o por la aplicación Telegram.

    Estas jornadas forman parte de las acciones locales para promover la detección temprana y facilitar el acceso gratuito a controles fundamentales, reforzando el mensaje de que una mamografía a tiempo puede salvar vidas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    Día del Martillero y Corredor Público: una profesión marcada por la confianza y vocación

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino

    VTV: cuánto sale hacerla en Pergamino en octubre

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que "la situación es insostenible"

    José Luis Espert renunció a su candidatura y Milei aceptó. Santilli ahora encabezaría la lista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    cata esta recuperando la conciencia y responde a ordenes simples, dice el ultimo parte medico

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples, dice el último parte médico

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Por Alfonso Godoy
    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Podcast del 15 de Octubre del 2025

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires