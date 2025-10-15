La Provincia adelantó la edad para la primera mamografía y en Pergamino habrá jornadas gratuitas de control

El Hospital San José de Pergamino realizará Jornadas de Mamografía abiertas a la comunidad.

En una decisión histórica, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso que a partir de ahora la primera mamografía se indique a los 40 años con una frecuencia bienal y, según criterio médico, hasta los 75. La medida, impulsada por el Instituto Provincial del Cáncer (IPC), se aplicará en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia , y busca favorecer la detección temprana del cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres.

Hasta el momento, el tamizaje nacional indicaba el inicio del control recién a los 50 años, con una periodicidad anual o bienal. Con este cambio, la Provincia da un paso clave para mejorar la equidad en el acceso a los estudios preventivos y aumentar las chances de diagnóstico precoz, que permiten una tasa de curación del 90 por ciento.

La directora del IPC, Marina Pifano, destacó que la medida “es pionera en el país y busca aumentar las posibilidades de diagnosticarlo en forma oportuna, tratarlo y curarlo”. Además, explicó que la decisión se apoya en evidencia científica sólida y en el consenso de las principales sociedades médicas especializadas.

En el último año, el Gobierno bonaerense reforzó el sistema de salud pública con la compra e instalación de 22 nuevos mamógrafos en hospitales provinciales, alcanzando un total de 187 equipos distribuidos en todo el territorio. También se prevé la entrega de insumos y tratamientos a las personas con cobertura pública exclusiva a través del IPC.

“El cáncer de mama es el tumor más frecuente en Argentina, pero su pronóstico depende críticamente del momento de detección. Mientras que en las etapas tempranas la tasa de supervivencia es del 90%, en las avanzadas se reduce al 28%”, detalló Pifano.

En la provincia de Buenos Aires se diagnostican anualmente 8.500 nuevos casos y la enfermedad provoca unas 2.300 muertes cada año. A nivel nacional, se detectan 360 casos diarios, de los cuales 60 corresponden al territorio bonaerense.

Jornadas de mamografías en Pergamino

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Hospital San José de Pergamino realizará Jornadas de Mamografías abiertas a la comunidad.

Los estudios se llevarán a cabo este jueves y viernes de 8:00 a 16:00, y el sábado de 9:00 a 13:00. Las interesadas deberán solicitar turno de manera presencial o por la aplicación Telegram.

Estas jornadas forman parte de las acciones locales para promover la detección temprana y facilitar el acceso gratuito a controles fundamentales, reforzando el mensaje de que una mamografía a tiempo puede salvar vidas.