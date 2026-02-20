Provincia y Municipio de San Pedro lanzan línea crediticia para impulsar la producción apícola

El director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Mariano Pinedo, encabezó este jueves una jornada de trabajo en San Pedro. San Pedro Municipio

El director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, Mariano Pinedo, se reunió este jueves con el intendente de la ciudad de San Pedro, Cecilio Salazar, para avanzar en un esquema de apoyo al sector productivo local. La visita incluyó la firma de una línea crediticia destinada a impulsar la producción apícola y acompañar a los emprendedores de la región.

Línea crediticia para fortalecer la apicultura local Durante la jornada, Pinedo formalizó la entrega de financiamiento al productor apícola Juan José Cremona. Este crédito, gestionado a través de programas provinciales, tiene como objetivo brindar recursos para mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad productiva y consolidar el crecimiento de los emprendimientos apícolas en San Pedro.

Articulación entre Provincia y Municipio El encuentro en el despacho municipal contó con la participación del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el secretario privado, Alfredo Carrasco; y el subsecretario de Producción, Comercio e Industria, Ariel Álvarez. Las autoridades destacaron que esta coordinación permite articular políticas públicas que acompañen a todos los eslabones de la producción local, desde pequeños emprendimientos hasta sectores industriales.

Impulso a la economía y el empleo local Desde el Municipio destacaron que estas gestiones buscan garantizar que los productores cuenten con herramientas financieras y asistencia técnica necesarias para sostener el crecimiento económico de San Pedro. La línea crediticia no solo fortalece la apicultura, sino que también contribuye al desarrollo del tejido industrial y agropecuario de la ciudad, generando nuevas oportunidades de empleo y consolidando la economía regional.

