El mercado inmobiliario en Pergamino proyecta un 2026 con expectativas renovadas

Con estabilidad cambiaria, mayor oferta y nuevos desarrollos empresariales, el mercado inmobiliario local encara el 2026 con optimismo moderado pero firme.

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires vive uno de sus mejores momentos en dos décadas. Con 147.393 compraventas registradas en 2025 —un 29% más que en 2024— el año se convierte en el de mayor cantidad de escrituras desde 2005, según datos del Colegio de Escribanos.

Francisco Reverter, el "Bestia" del karting pergaminense, listo para su salto a Rotax

Cultura y espectáculos Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Estaca 2026 en Acevedo

En Pergamino , si bien el comportamiento no replica exactamente la dinámica de los grandes centros urbanos, el balance también es positivo. Así lo aseguran Carlos y Vito Vanaro, referentes del rubro en la ciudad, quienes analizan para LA OPINIÓN el presente y las perspectivas del sector.

“Pergamino en sí tuvo un repunte. Fue mucho mejor en 2025 que en 2024 y 2023”, afirma Carlos Vanaro.

El factor clave, según explica, es la estabilidad del dólar. “En el mercado a nosotros siempre nos conviene que el dólar esté estable. No que se dispare, porque eso genera incertidumbre. El que compra cree que está comprando mal y el que vende también cree que está vendiendo mal”.

Cuando la moneda se estabiliza, quienes tienen ahorros en dólares deciden invertir. “Lo que se logró fue que la gente que tenía el ‘colchón’ del dinero saliera a invertir”, agrega.

Vito y Carlos Vanaro Vito y Carlos Vanaro, referentes del rubro inmobiliario en Pergamino LA OPINION

El crédito hipotecario, todavía tímido

Si bien a nivel provincial los créditos hipotecarios cumplen un rol relevante, en Pergamino su incidencia es menor. “Se hacen pocas operaciones con crédito hipotecario. De diez operaciones, dos como máximo se hacen con crédito; el resto es con dinero propio”, señala Carlos.

El principal obstáculo es la relación cuota–ingreso que exigen los bancos. “Hay veces que no llega. Entonces ahí está un poco trabado”, reconoce. No obstante, confía en que si los salarios mejoran, el acceso al crédito puede ampliarse en 2026.

Más usado que nuevo: el auge del “flipping”

Uno de los fenómenos más visibles es el crecimiento de la inversión en propiedades usadas para reciclar y revender, práctica conocida como house flipping.

“El metro cuadrado de construcción en dólares está caro. Una obra bien hecha ronda los 1.200 dólares el metro cuadrado. En cambio, el usado está mucho más barato”, explica Carlos. Vito coincide: “A mi parecer, hoy es más negocio hacer eso que comprar un cero kilómetro. Ya partís de una base que abarata el costo y, por lo general, tiene más juego de reventa”.

Sin embargo, advierten que el margen es ajustado. “El flip, para mí, va muy fino. El margen es muy corto entre lo que lo comprás y lo que lo podés vender hoy”, analiza Vito.

Precios de publicación y precios reales

En cuanto a valores, existe una diferencia clara entre lo que se publica y lo que finalmente se cierra.

“Los medios parten de los precios de publicación, pero no de los precios reales de cierre”, aclara Vito. “Te piden publicar en 100 mil dólares y en realidad se vende en 80 o 70. Hay diferencia entre el precio que se habla y el precio real de operación”.

Por eso remarcan la importancia del asesoramiento profesional. “No es poner un cartel y listo. Hay que estudiar el título, los informes, ver cómo está el plano y saber vender la propiedad”, subrayan.

Alquileres: más oferta y contratos más equilibrados

La derogación de la anterior Ley de Alquileres modifica el escenario. “Eso volcó a muchos propietarios a poner nuevamente sus propiedades en alquiler. Antes estaban muy retraídos y enojados”, explica Carlos.

Hoy el mercado tiende a contratos de 24 meses con actualizaciones cada cuatro o seis meses, buscando equilibrio entre propietario e inquilino. “Tratamos de ordenar el mercado. No ser agresivos con los precios”, señalan.

Actualmente hay más oferta que en años anteriores, tanto en venta como en alquiler.

Un Pergamino que se expande

Pergamino crece hacia el norte y el sur, con fuerte desarrollo en barrios abiertos y cerrados.

“Por ser una ciudad de 100 mil habitantes, tiene más de diez barrios cerrados. Hay mucha oferta de lotes”, detallan.

El fenómeno del “irse al verde” se consolida. “Hay un boom de gente que se ha ido al verde. Las distancias son cortas y prefieren más tranquilidad”, señala Vito. Zonas como Marcalain, Tierra del Sueño y otros desarrollos muestran tránsito intenso en horarios pico.

Al mismo tiempo, la ciudad también crece en altura, aunque algunos inversores en fideicomisos enfrentan dificultades para recuperar lo invertido debido al alto costo de construcción.

Nuevos pergaminenses

La llegada de grandes empresas impulsa el arribo de profesionales de otras ciudades, especialmente de Buenos Aires.

“Hay una camada de gente de Buenos Aires muy grande, traída por las empresas que se instalan acá. Empiezan alquilando y muchos terminan comprando”, cuentan.

Además, inversores locales que antes miraban hacia Capital Federal hoy vuelven a apostar por Pergamino. “La gente le está poniendo el ojo a la ciudad”, destacan.

Mostaza en la ciudad

Mostaza llega a Pergamino y promete movimiento económico

Después de varios intentos desde 2021, la firma de comidas rápidas Mostaza desembarca finalmente en Pergamino. La operación, concretada con la intervención de la inmobiliaria Vanaro, se ubica en la esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás.

“Desde 2021 venimos detrás de Mostaza y por suerte logramos concretar la operación”, cuentan.

La apertura, prevista para mediados de 2026, genera expectativas por el impacto laboral y comercial. “Va a quedar todo nuevo. Va a crear empleo y movimiento. Además, va a traccionar a los cines y al consumo del centro”, afirman.

Para los más jóvenes, representa un atractivo adicional. “Es un incentivo más al consumo del centro. Salís y te vas a Mostaza”, resume Vito.

2026: señales alentadoras

Con más de 520.000 operaciones estimadas a nivel país en 2025, el crecimiento es evidente respecto de años anteriores. En Pergamino, los indicadores también resultan positivos.

“Creo que 2026 puede ser un buen año. Le falta un poquito más al crédito, pero las medidas ayudan a que se prenda el fuego de nuevo”, señala Carlos.

Vito agrega un dato clave: “Las grandes empresas son el mejor indicador. Mostaza, Mercado Libre en el Parque Industrial, Uber… Es la señal más clara de que se le está poniendo el ojo a la ciudad”.

Con estabilidad cambiaria, mayor oferta y nuevos desarrollos empresariales, el mercado inmobiliario local encara el 2026 con optimismo moderado pero firme. Después de años difíciles, el sector vuelve a mostrar signos de dinamismo y confianza.