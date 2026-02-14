Paro docente: la FEB no iniciará las clases y crece la incertidumbre en Pergamino

En el congreso de la FEB se decidió convocar a un paro para el próximo 2 de marzo, día en que comienza el ciclo lectivo.

La tensión en la paritaria docente bonaerense escaló en las últimas horas y amenaza con alterar el comienzo del ciclo lectivo 2026. La Federación de Educadores Bonaerenses ( FEB ) anunció un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en toda la provincia de Buenos Aires . La medida implica que los afiliados al gremio no comenzarán el año escolar, lo que abre un escenario de incertidumbre en distritos como Pergamino .

La decisión fue confirmada por el secretario general del gremio, Ricardo Fusco, en el marco de un Congreso extraordinario en el que se otorgó facultad al Consejo Directivo para definir los pasos a seguir frente a una nueva oferta salarial.

El conflicto se desató luego de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mejorara su propuesta salarial inicial del 2% y ofreciera un incremento del 3%. Sin embargo, la cifra fue considerada insuficiente por los gremios, y en el caso de la FEB el rechazo fue categórico.

Según trascendió, la última reunión paritaria se desarrolló de manera virtual y no había sido anunciada previamente. La nueva oferta —un punto superior a la realizada el 5 de febrero— tampoco logró desactivar el malestar.

Cabe recordar que a comienzos de febrero ya se había rechazado una suba del 2% respecto a los salarios de enero, que habían sido liquidados con el aumento correspondiente al cierre de la negociación 2025. El nuevo 3% tampoco satisfizo las expectativas sindicales, que argumentan una pérdida sostenida frente a la inflación.

La FEB fue el único gremio docente que formalizó una medida de fuerza inmediata, lo que la coloca en el centro de la escena y convierte al inicio de clases en un interrogante abierto.

Pergamino: preocupación en escuelas y familias

En Pergamino, donde la FEB cuenta con una importante cantidad de afiliados en escuelas primarias y secundarias, la medida genera inquietud. Directivos y docentes se encuentran a la espera de definiciones que puedan modificar el escenario antes del 2 de marzo, aunque por el momento el paro está confirmado.

La posibilidad de que el ciclo lectivo no comience con normalidad impacta no solo en la organización institucional sino también en cientos de familias que ya planificaron el regreso a clases. La incertidumbre vuelve a instalarse en un contexto económico complejo, donde cualquier alteración en la rutina escolar repercute directamente en la dinámica laboral y familiar.

En varias instituciones locales reina la cautela: si bien otros gremios aún no definieron medidas similares, el peso de la FEB en el sistema educativo bonaerense podría sentirse con fuerza en el distrito.

Un inicio de clases bajo amenaza

El 2 de marzo estaba marcado en el calendario como el punto de partida del ciclo lectivo 2026. Hoy, esa fecha aparece rodeada de interrogantes. Si no hay una mejora sustancial en la oferta salarial por parte del Ejecutivo provincial, el paro de la FEB dejará sin clases a una porción significativa del alumnado bonaerense.

Mientras tanto, el clima de tensión crece y las negociaciones continúan abiertas. La expectativa está puesta en una eventual nueva convocatoria que permita destrabar el conflicto y evitar que el año escolar arranque con un paro que, en Pergamino y en toda la provincia, ya genera alarma.