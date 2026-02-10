martes 10 de febrero de 2026
    • Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

    Autoridades policiales y representantes de la Sociedad Rural de San Pedro analizaron estrategias para reforzar la seguridad en zonas rurales.

    10 de febrero de 2026 - 16:30
    Autoridades del Comando de Patrulla Rural mantuvieron este lunes por la mañana una reunión en la Sociedad Rural de San Pedro junto a representantes de la entidad y del Foro de Seguridad Rural Argentino, en el marco de la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en la región.

    En San Pedro, autoridades del Comando de Patrulla Rural se reunieron con la Sociedad Rural y el Foro de Seguridad Rural Argentino para abordar la creciente preocupación por los delitos en el ámbito rural. El encuentro buscó coordinar acciones, compartir información y fortalecer la prevención en la región norte de la provincia de Buenos Aires.

    Encuentro entre autoridades y productores rurales

    El Comisario Mayor Ariel Aníbal Álvarez, Director Operativo Norte del Comando de Patrulla Rural, junto al Comisario Inspector Sebastián Medina, Coordinador Zonal con sede en Pergamino, encabezaron la reunión. Participaron representantes de la Sociedad Rural de San Pedro y del Foro de Seguridad Rural Argentino, con el objetivo de analizar los últimos hechos de inseguridad y coordinar acciones conjuntas.

    Análisis de la situación de la seguridad rural

    Durante el encuentro, se compartieron datos sobre incidentes recientes en la zona y se evaluó el impacto de los delitos en productores y vecinos. La reunión permitió identificar puntos críticos, mejorar la comunicación entre las fuerzas de seguridad y definir estrategias preventivas, priorizando la rápida respuesta ante hechos que afectan al sector agropecuario.

    Compromiso de trabajo conjunto

    Desde la Sociedad Rural destacaron su agradecimiento por la presencia de las autoridades y reafirmaron la voluntad de mantener un trabajo coordinado. El objetivo es respaldar las acciones del Comando de Patrulla Rural, acompañar a los productores locales y consolidar un esquema de seguridad que proteja tanto a las personas como a los bienes en el ámbito rural.

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

