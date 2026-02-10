martes 10 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rico Zini: "La seguridad es un tema sensible y la Provincia debe cumplir su compromiso con Pergamino"

    El senador provincial Rico Zini se refirió a la aprobación de una iniciativa del Concejo Deliberante que reclama un aumento en la cantidad de policías

    10 de febrero de 2026 - 15:58
    Juan Manuel Rico Zini remarcó la importancia de que parte de los cadetes egresados en nuestra ciudad retornen a Pergamino.

    Juan Manuel Rico Zini remarcó la importancia de que parte de los cadetes egresados en nuestra ciudad retornen a Pergamino.

    ARCHIVO

    En la primera sesión extraordinaria de 2026 realizada el 5 de febrero, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad- en general- un articulado que reclama un aumento en la cantidad de efectivos policiales destinados al Partido de Pergamino.

    Lee además
    Brenda Bernard y Juan Martín Digilio arrancaron el 2026 con una destacada actuación.

    Triunfo de Brenda Bernard y podio de Juan Martín Digilio en Capitán Sarmiento
    La Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en la esquina de Alsina y Moreno, abrió la inscripción para sus talleres 2026.
    Cultura

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    Consultado sobre este tema, el senador provincial oriundo de esa ciudad, Juan Manuel Rico Zini opinó que “si bien ante este tipo de decisiones, la Provincia suele argumentar que el Partido de Pergamino no presenta actualmente una problemática delictiva de magnitud, la inseguridad es una preocupación legítima de los ciudadanos y en ese contexto el cuerpo deliberativo consideró que resulta absolutamente necesario que se cumplan las promesas realizadas por el Ejecutivo provincial en relación al aumento de la cantidad de efectivos”.

    En este punto, el legislador recordó el compromiso relacionado a la instalación de la Escuela de Policía, que, en términos de lo señalado por la Provincia “iba a redundar en un aumento de la cantidad de efectivos en el Partido de Pergamino” y destacó que “la decisión impulsada por el bloque de concejales del PRO y acompañada por parte de la oposición, es correcta”.

    La Escuela de Policía y retorno de cadetes

    En su consideración sobre este tema, Juan Manuel Rico Zini, mencionó como un punto clave la Escuela de Policía de Pergamino y puso el acento en que se esperaba que la formación de nuevos agentes, iba a contribuir a reforzar la seguridad local.

    El senador, que durante los ciclos lectivos 2023/ 2024 fue docente de la misma, remarcó la importancia de que “parte de los cadetes egresados retornen a Pergamino tras cumplir funciones en otros destinos, reforzando así la zona de influencia local y que estas promesas se cumplan por parte del Ejecutivo provincial”.

    Cantidad de efectivos en actividad

    De acuerdo a cifras oficiales, actualmente, Pergamino cuenta con aproximadamente 373 efectivos policiales. Sin embargo, debido a licencias médicas y otras circunstancias que impiden el servicio activo, solo 288 agentes se encuentran prestando tareas de manera efectiva en la fuerza de seguridad provincial; de esos 288 solo 204 portan armas y patrullan calles. El resto (84) hace tareas administrativas.

    “Por supuesto esos 204 trabajan por tercio, es decir que solo aproximadamente 70 están por jornada de trabajo”, precisó el senador provincial recordando que ciudades de características similares a Pergamino cuentan en la actualidad con un 30/35 por ciento más de agentes de patrulla en las calles”.

    En este contexto, consideró “sumamente atinada el señalamiento realizado por el cuerpo deliberativo local” y planteó que la seguridad es un tema sumamente sensible que requiere de un Estado provincial que atienda esta demanda y cumpla con los compromisos que oportunamente ha asumido con el Partido de Pergamino”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Triunfo de Brenda Bernard y podio de Juan Martín Digilio en Capitán Sarmiento

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    Pergamino Básquet vuelve a casa con la urgencia de reaccionar

    Llegó el mobiliario escolar y el Jardín de Infantes 926 se prepara para inaugurar su edificio propio

    Pergamino impulsa la voz joven en el Presupuesto Participativo en Barrio Mastrángelo

    Douglas Haig arrancó la tercera semana de la pretemporada

    En Pergamino, es obligatorio exhibir la numeración domiciliaria en cada vivienda

    Domenech volvió a ganar en Paraná y se ilusiona con otro gran año en el TN

    Orquesta Compay cierra el ciclo Lunes de Salsa con una noche a puro ritmo caribeño

    Douglas avanzó en el armado del plantel y apunta a los amistosos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino necesita cortar la racha negativa que el sábado llegó a ocho caídas en serie.

    Pergamino Básquet vuelve a casa con la urgencia de reaccionar

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Autoridades del Comando de Patrulla Rural mantuvieron este lunes por la mañana una reunión en la Sociedad Rural de San Pedro junto a representantes de la entidad y del Foro de Seguridad Rural Argentino, en el marco de la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en la región.

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural
    Juan Manuel Rico Zini remarcó la importancia de que parte de los cadetes egresados en nuestra ciudad retornen a Pergamino.

    Rico Zini: "La seguridad es un tema sensible y la Provincia debe cumplir su compromiso con Pergamino"

    El final olímpico de voleibol que cambió el enfoque de la defensa

    El final olímpico de voleibol que cambió el enfoque de la defensa

    Un toro de raza Murray Grey criado en el Sudoeste Bonaerense fue distinguido como Campeón del Mundo en una competencia internacional que reunió a los mejores ejemplares de la raza.

    Histórico: un toro bonaerense de la raza Murray Grey se consagró campeón mundial

    Brenda Bernard y Juan Martín Digilio arrancaron el 2026 con una destacada actuación.

    Triunfo de Brenda Bernard y podio de Juan Martín Digilio en Capitán Sarmiento