Rico Zini: "La seguridad es un tema sensible y la Provincia debe cumplir su compromiso con Pergamino"

Juan Manuel Rico Zini remarcó la importancia de que parte de los cadetes egresados en nuestra ciudad retornen a Pergamino.

En la primera sesión extraordinaria de 2026 realizada el 5 de febrero, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad- en general- un articulado que reclama un aumento en la cantidad de efectivos policiales destinados al Partido de Pergamino.

Consultado sobre este tema, el senador provincial oriundo de esa ciudad, Juan Manuel Rico Zini opinó que “si bien ante este tipo de decisiones, la Provincia suele argumentar que el Partido de Pergamino no presenta actualmente una problemática delictiva de magnitud, la inseguridad es una preocupación legítima de los ciudadanos y en ese contexto el cuerpo deliberativo consideró que resulta absolutamente necesario que se cumplan las promesas realizadas por el Ejecutivo provincial en relación al aumento de la cantidad de efectivos”.

En este punto, el legislador recordó el compromiso relacionado a la instalación de la Escuela de Policía, que, en términos de lo señalado por la Provincia “iba a redundar en un aumento de la cantidad de efectivos en el Partido de Pergamino” y destacó que “la decisión impulsada por el bloque de concejales del PRO y acompañada por parte de la oposición, es correcta”.

En su consideración sobre este tema, Juan Manuel Rico Zini, mencionó como un punto clave la Escuela de Policía de Pergamino y puso el acento en que se esperaba que la formación de nuevos agentes, iba a contribuir a reforzar la seguridad local.

El senador, que durante los ciclos lectivos 2023/ 2024 fue docente de la misma, remarcó la importancia de que “parte de los cadetes egresados retornen a Pergamino tras cumplir funciones en otros destinos, reforzando así la zona de influencia local y que estas promesas se cumplan por parte del Ejecutivo provincial”.

Cantidad de efectivos en actividad

De acuerdo a cifras oficiales, actualmente, Pergamino cuenta con aproximadamente 373 efectivos policiales. Sin embargo, debido a licencias médicas y otras circunstancias que impiden el servicio activo, solo 288 agentes se encuentran prestando tareas de manera efectiva en la fuerza de seguridad provincial; de esos 288 solo 204 portan armas y patrullan calles. El resto (84) hace tareas administrativas.

“Por supuesto esos 204 trabajan por tercio, es decir que solo aproximadamente 70 están por jornada de trabajo”, precisó el senador provincial recordando que ciudades de características similares a Pergamino cuentan en la actualidad con un 30/35 por ciento más de agentes de patrulla en las calles”.

En este contexto, consideró “sumamente atinada el señalamiento realizado por el cuerpo deliberativo local” y planteó que la seguridad es un tema sumamente sensible que requiere de un Estado provincial que atienda esta demanda y cumpla con los compromisos que oportunamente ha asumido con el Partido de Pergamino”.