jueves 19 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Banco Macro anunció la mudanza y renovación de la sucursal Arrecifes

    Continuando con sus inversiones, y con el objetivo de afianzar la cobertura en la provincia de Buenos Aires, Banco Macro se mudó a un nuevo local en Arrecifes.

    18 de febrero de 2026 - 17:05
    Banco Macro en Arrecifes. La nueva sucursal está ubicada en la Avenida Carlos Merlassino 558.

    Banco Macro en Arrecifes. La nueva sucursal está ubicada en la Avenida Carlos Merlassino 558.

    MACRO

    Banco Macro comunicó este miércoles que la sucursal Arrecifes, ahora está ubicada en la Avenida Carlos Merlassino 558, luego de ser renovada en su totalidad para una mejor atención de los clientes de la ciudad.

    Lee además
    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses
    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.

    "Lo prometido es deuda": comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    La apertura del nuevo local contó con la presencia de los principales clientes de la zona y las autoridades del municipio.

    Esta nueva sucursal marca un nuevo capítulo en la trayectoria de crecimiento y compromiso de la entidad con sus clientes.

    El local, concebido como un centro de experiencia de atención innovador, bajo los más altos estándares de calidad, diseño y tecnología se encuentra ubicado en forma estratégica en una de las principales avenidas de la ciudad de Arrecifes, Av. Carlos Merlassino 558.

    La sucursal demandó una inversión de más de 675 millones de pesos y fue construida sobre una superficie cubierta de 300 m2, distribuidos para optimizar las experiencia tanto de los clientes como de los colaboradores.

    Las nuevas instalaciones tienen el siguiente horario: de 8;15 a 13;15 hs. Además cuenta en el lobby con 2 cajeros automáticos, una TAG -Terminal de Autogestión- y una TAI -Terminal de Autoservicio Inteligente- que ofrece una gama aún más amplia de servicios y funcionalidades, empoderando a los clientes para gestionar sus finanzas de forma rápida y segura, fuera del horario de atención tradicional.

    En la planta baja, se han dispuesto dos puestos de atención dedicados a Banca Individuos y uno a Banca Empresas, diseñados para ofrecer un servicio ágil, personalizado y eficiente. En el primer piso, se encuentran dos puestos más totalmente funcionales y sala de reuniones.

    Esta apertura representa la materialización de una visión estratégica orientada a diseñar una nueva experiencia que integre lo mejor de los dos mundos: el físico y el digital. Este enfoque innovador busca optimizar la interacción con el banco, ofreciendo canales de atención diversificados y complementarios.

    Banco Macro, con esta nueva apertura, no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando sus instalaciones a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

    El objetivo primordial es transformar la visita a una sucursal en una experiencia diferente, donde la eficiencia se combine con la calidez humana y la tecnología, facilitando la gestión financiera.

    Con estas inversiones, Banco Macro reafirma su compromiso con la provincia de Buenos Aires, la comunidad y su objetivo estratégico de expandir su presencia territorial y mejorar la calidad de sus servicios.

    La apuesta por el desarrollo de las economías regionales refuerza la importancia de esta plaza en el esquema de crecimiento de Banco Macro, consolidándose como un actor clave en el avance económico de Buenos Aires y la Argentina.

    Temas
    Seguí leyendo

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses

    "Lo prometido es deuda": comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses

    Con la imposición de las cenizas comienza la Cuaresma para la Iglesia Católica

    Barrio Mastrángelo: Más familias se suman al Presupuesto Participativo Pergamino

    La Cisura de Silvio anuncia un show en el Teatro Unión Ferroviaria y su Tour 2026 "Nueva Era"

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    Monotributistas: ventajas por pago anticipado de la Monotasa

    Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota

    Pergamino se conecta con la verdadera Italia: la experiencia de Scuola Nuova Arcadia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.

    "Lo prometido es deuda": comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    Sustrajeron una Honda Wave 110 del estacionamiento de motos de la plaza 25 de Mayo
    Los agresores le dieron una patada al espejo retrovisor para romperlo e intimidar a los pasajeros que trasladaba la remisera.

    La conductora de un auto de remises denunció que la persiguieron varios sujetos en motos y dañaron el vehículo

    La Motomel Blitz 110cc fue sustraída en Moreno y Avenida de Mayo mientras su dueño trabajaba en un bar del centro.

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    El automóvil Fiat Palio Weekend conducido por una mujer quien habría abandonado la escena del siniestro dejando a una menor malherida.

    Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida

    Una oficial de la Policía bonaerense fue denunciada en Pergamino por su ex pareja, quien la acusó de agredirlo físicamente y amenazarlo con un elemento metálico en el marco de un conflicto personal.

    La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario