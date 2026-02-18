Banco Macro anunció la mudanza y renovación de la sucursal Arrecifes

Banco Macro comunicó este miércoles que la sucursal Arrecifes , ahora está ubicada en la Avenida Carlos Merlassino 558, luego de ser renovada en su totalidad para una mejor atención de los clientes de la ciudad.

La apertura del nuevo local contó con la presencia de los principales clientes de la zona y las autoridades del municipio.

Continuando con su plan de inversiones, y con el objetivo de afianzar la cobertura bancaria en la provincia de Buenos Aires , Banco Macro mudó su operatoria a un nuevo local.

Esta nueva sucursal marca un nuevo capítulo en la trayectoria de crecimiento y compromiso de la entidad con sus clientes.

El local, concebido como un centro de experiencia de atención innovador, bajo los más altos estándares de calidad, diseño y tecnología se encuentra ubicado en forma estratégica en una de las principales avenidas de la ciudad de Arrecifes, Av. Carlos Merlassino 558.

La sucursal demandó una inversión de más de 675 millones de pesos y fue construida sobre una superficie cubierta de 300 m2, distribuidos para optimizar las experiencia tanto de los clientes como de los colaboradores.

Las nuevas instalaciones tienen el siguiente horario: de 8;15 a 13;15 hs. Además cuenta en el lobby con 2 cajeros automáticos, una TAG -Terminal de Autogestión- y una TAI -Terminal de Autoservicio Inteligente- que ofrece una gama aún más amplia de servicios y funcionalidades, empoderando a los clientes para gestionar sus finanzas de forma rápida y segura, fuera del horario de atención tradicional.

En la planta baja, se han dispuesto dos puestos de atención dedicados a Banca Individuos y uno a Banca Empresas, diseñados para ofrecer un servicio ágil, personalizado y eficiente. En el primer piso, se encuentran dos puestos más totalmente funcionales y sala de reuniones.

Esta apertura representa la materialización de una visión estratégica orientada a diseñar una nueva experiencia que integre lo mejor de los dos mundos: el físico y el digital. Este enfoque innovador busca optimizar la interacción con el banco, ofreciendo canales de atención diversificados y complementarios.

Banco Macro, con esta nueva apertura, no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando sus instalaciones a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

El objetivo primordial es transformar la visita a una sucursal en una experiencia diferente, donde la eficiencia se combine con la calidez humana y la tecnología, facilitando la gestión financiera.

Con estas inversiones, Banco Macro reafirma su compromiso con la provincia de Buenos Aires, la comunidad y su objetivo estratégico de expandir su presencia territorial y mejorar la calidad de sus servicios.

La apuesta por el desarrollo de las economías regionales refuerza la importancia de esta plaza en el esquema de crecimiento de Banco Macro, consolidándose como un actor clave en el avance económico de Buenos Aires y la Argentina.