martes 10 de febrero de 2026
    • San Pedro: Provincia lanzó licitación por $28.000 millones para obra energética

    El Gobierno bonaerense busca duplicar la capacidad eléctrica de San Pedro con una inversión histórica que impulsa industria, comercio y logística regional.

    10 de febrero de 2026 - 08:40
    El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional.

    El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, inició la licitación para una obra de alta tensión en San Pedro. Con una inversión de más de 28.000 millones de pesos, la iniciativa busca garantizar suministro eléctrico, mejorar la calidad del servicio y fomentar la radicación de nuevas industrias.

