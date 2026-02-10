San Pedro: Provincia lanzó licitación por $28.000 millones para obra energética

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional. notisanpedro.info

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, inició la licitación para una obra de alta tensión en San Pedro. Con una inversión de más de 28.000 millones de pesos, la iniciativa busca garantizar suministro eléctrico, mejorar la calidad del servicio y fomentar la radicación de nuevas industrias.

Nueva infraestructura eléctrica para San Pedro El proyecto incluye la construcción de la Estación Transformadora "San Pedro Industrial" y una línea de alta tensión (LAT) de 4,15 kilómetros con doble terna. Las estructuras serán de hormigón y monopostes metálicos, integrando tecnología de fibra óptica para comunicaciones. Estas obras permitirán modernizar la red y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en la región.

Inversión estratégica para la economía regional La obra está financiada en su totalidad por el Estado provincial, con un monto que supera los 28.000 millones de pesos. La duplicación de la capacidad eléctrica es clave para fortalecer el sector industrial y comercial, así como para garantizar la operación eficiente del Puerto de San Pedro, un eje del comercio de cereales y de la logística regional.

Seguridad y sostenibilidad en la obra energética El complejo contará con un edificio de comando, sistemas de telecontrol digital (SCADA), muro perimetral de seguridad de tres metros y medidas de mitigación ambiental, incluyendo una cortina forestal. El objetivo es combinar eficiencia, seguridad y respeto por el entorno, consolidando a San Pedro como un polo energético confiable y atractivo para futuras inversiones.

