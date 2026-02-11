miércoles 11 de febrero de 2026
    • Baradero: Avanza la licitación para refaccionar el muelle de la Escuela Primaria N° 27

    Con un presupuesto oficial de más de $48 millones, el proyecto busca mejorar el acceso y la seguridad de la comunidad educativa en Baradero.

    11 de febrero de 2026 - 19:29
    Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 1, destinada a la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”, una obra clave para mejorar las condiciones de acceso y seguridad de la comunidad educativa.

    Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 1, destinada a la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”, una obra clave para mejorar las condiciones de acceso y seguridad de la comunidad educativa.

    El proceso de licitación para la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown” dio un nuevo paso con la apertura de sobres realizada la semana pasada en Baradero. Se trata de una obra considerada estratégica para garantizar condiciones seguras y adecuadas para estudiantes, docentes y familias.

    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026
    Lo manifestó a #TúRadio, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, acerca de la sesión extraordinaria que llevará adelante el Concejo Deliberante este viernes a partir de las 16 horas.

Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Apertura de sobres y empresas oferentes

    El acto oficial se llevó a cabo el jueves 5 de febrero a las 9:00 horas, en el marco de la Licitación Privada N° 1. La convocatoria tiene como objetivo ejecutar la refacción integral del muelle de acceso al establecimiento educativo, una estructura clave para la conectividad y el ingreso cotidiano a la institución.

    La obra cuenta con un presupuesto oficial de $48.500.000,72, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Durante la apertura se registró la participación de dos empresas oferentes, cuyos antecedentes técnicos y propuestas económicas están siendo actualmente evaluados conforme a la normativa administrativa vigente.

    Desde el área correspondiente indicaron que el proceso continúa ahora en la etapa de análisis, donde se revisan los aspectos técnicos, financieros y legales de cada oferta presentada antes de la adjudicación definitiva.

    Una obra clave para garantizar acceso seguro a la escuela

    La refacción del muelle no solo implica una mejora estructural, sino que representa una intervención fundamental para fortalecer la seguridad y accesibilidad de la comunidad educativa. El estado del acceso es determinante para asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares y evitar riesgos.

    En establecimientos donde el ingreso depende de infraestructuras específicas como muelles o pasarelas, las condiciones edilicias cobran especial relevancia. Por eso, la intervención proyectada apunta a optimizar la circulación diaria, brindar mayor estabilidad estructural y garantizar estándares adecuados de seguridad.

    La obra beneficiará directamente a estudiantes, docentes y familias que utilizan el muelle como vía principal de ingreso a la Escuela Primaria N° 27.

    Inversión provincial y compromiso con la infraestructura escolar

    La inversión forma parte de las políticas públicas impulsadas para fortalecer la infraestructura educativa en distintos distritos bonaerenses. Desde el Municipio de Baradero, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, remarcaron que el mejoramiento de los espacios escolares constituye una prioridad en la agenda de gestión.

    Las autoridades destacaron que garantizar un acceso adecuado a los establecimientos educativos es una condición esencial para asegurar el derecho a la educación. En ese sentido, subrayaron que las obras de infraestructura no solo mejoran la calidad edilicia, sino que impactan directamente en el bienestar y el desarrollo cotidiano de la comunidad educativa.

    Con el proceso de evaluación en marcha, se espera que en las próximas semanas se avance en la adjudicación para dar inicio a los trabajos, que permitirán renovar un acceso fundamental para la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”.

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios

    Reclaman al Municipio de Baradero explicaciones por $1.500 millones del Fondo Educativo

    Baradero: Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles y sigue sin clases desde agosto

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

    Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén

    San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

    Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

    Dejá tu comentario

    El Grupo Conservacionista de San Pedro dio a conocer un video inédito que documenta el momento exacto en que, mediante tecnología de sonar, se detectaron los restos del bergantín Republicano, el buque que tuvo un rol heroico durante la batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

    San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

    La primera temporada de eclipses del año marca un período de intensos cambios, alineaciones lunares y solares, e inestabilidad energética. 

    Se acerca la primera temporada de eclipses de 2026: qué cambios vivirá cada signo
    El sampedrino Silvio Velo, ex capitán de Los Murciélagos, la selección Argentina de fútbol para no videntes, acordó con la firma automotriz Mercedes Benz ser su nuevo embajador. 

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

    Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 1, destinada a la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”, una obra clave para mejorar las condiciones de acceso y seguridad de la comunidad educativa.

    Baradero: Avanza la licitación para refaccionar el muelle de la Escuela Primaria N° 27

    La Municipalidad de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en la zona del cruce Cabalén, en el marco del plan de control integral del tránsito pesado en el partido.

    Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén

    Un alerta emitida esta tarde advirtió sobre lluvias aisladas en las próximas horas, con posible actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

    Frente frío en San Nicolás: alertan por lluvias, tormentas y posible granizo