Baradero: Avanza la licitación para refaccionar el muelle de la Escuela Primaria N° 27

Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 1, destinada a la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”, una obra clave para mejorar las condiciones de acceso y seguridad de la comunidad educativa.

El proceso de licitación para la refacción del muelle de acceso de la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown” dio un nuevo paso con la apertura de sobres realizada la semana pasada en Baradero . Se trata de una obra considerada estratégica para garantizar condiciones seguras y adecuadas para estudiantes , docentes y familias.

El acto oficial se llevó a cabo el jueves 5 de febrero a las 9:00 horas, en el marco de la Licitación Privada N° 1. La convocatoria tiene como objetivo ejecutar la refacción integral del muelle de acceso al establecimiento educativo, una estructura clave para la conectividad y el ingreso cotidiano a la institución.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $48.500.000,72, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . Durante la apertura se registró la participación de dos empresas oferentes, cuyos antecedentes técnicos y propuestas económicas están siendo actualmente evaluados conforme a la normativa administrativa vigente.

Desde el área correspondiente indicaron que el proceso continúa ahora en la etapa de análisis, donde se revisan los aspectos técnicos, financieros y legales de cada oferta presentada antes de la adjudicación definitiva.

Una obra clave para garantizar acceso seguro a la escuela

La refacción del muelle no solo implica una mejora estructural, sino que representa una intervención fundamental para fortalecer la seguridad y accesibilidad de la comunidad educativa. El estado del acceso es determinante para asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares y evitar riesgos.

En establecimientos donde el ingreso depende de infraestructuras específicas como muelles o pasarelas, las condiciones edilicias cobran especial relevancia. Por eso, la intervención proyectada apunta a optimizar la circulación diaria, brindar mayor estabilidad estructural y garantizar estándares adecuados de seguridad.

La obra beneficiará directamente a estudiantes, docentes y familias que utilizan el muelle como vía principal de ingreso a la Escuela Primaria N° 27.

Inversión provincial y compromiso con la infraestructura escolar

La inversión forma parte de las políticas públicas impulsadas para fortalecer la infraestructura educativa en distintos distritos bonaerenses. Desde el Municipio de Baradero, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, remarcaron que el mejoramiento de los espacios escolares constituye una prioridad en la agenda de gestión.

Las autoridades destacaron que garantizar un acceso adecuado a los establecimientos educativos es una condición esencial para asegurar el derecho a la educación. En ese sentido, subrayaron que las obras de infraestructura no solo mejoran la calidad edilicia, sino que impactan directamente en el bienestar y el desarrollo cotidiano de la comunidad educativa.

Con el proceso de evaluación en marcha, se espera que en las próximas semanas se avance en la adjudicación para dar inicio a los trabajos, que permitirán renovar un acceso fundamental para la Escuela Primaria N° 27 “Almirante Guillermo Brown”.