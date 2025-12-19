viernes 19 de diciembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    El Yerta Club Cultural será el punto de encuentro musical con artistas que compartieron caminos y escenarios con el histórico trompetista Guillermo Aguilar.

    19 de diciembre de 2025 - 11:00
    Un merecido tributo a Guillermo Aguilar, este viernes en El Yerta Club Cultural.

    Un merecido tributo a Guillermo Aguilar, este viernes en El Yerta Club Cultural.

    LAVAQUE BLUES BAND

    Este viernes, el escenario de El Yerta Club Cultural –Estrada 1953- será el punto de encuentro para rendir un merecido homenaje al trompetista local Guillermo Aguilar, una figura fundamental de la música de la ciudad y referente indiscutido por su extensa y prolífica trayectoria artística.

    Estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año. video
    Entretenimiento

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto
    Este sábado en Junta Centro Cultural, Greta Jacobo (foto) y Félix Robledo proponen el espectáculo Canción de autor latinoamericana.
    Cultura y espectáculos

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    El concierto contará con la participación de destacados músicos invitados, entre ellos Mauro Christian, Ema Contreras, Napo Napolitano, Marcos Blasi y Nelson López, quienes compartieron escenarios y proyectos con Aguilar a lo largo de los años y se reunirán especialmente para celebrar su legado musical.

    La propuesta promete una noche cargada de emociones, recuerdos y grandes interpretaciones, en la que se pondrá en valor el aporte de Aguilar a la escena musical local y regional.

    Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse comunicándose al 2477 550011.

    Sobre Guillermo Aguilar

    Embed - Lavaque Blues Band Inv. Guillermo Aguilar - St Louis Blues (Festival Blues Pergamino, 26/02/2022)

    Guillermo Aguilar se inició en el mundo de la música desde muy pequeño, descubriendo tempranamente una especial fascinación por la trompeta. Ante la imposibilidad de acceder al instrumento por limitaciones económicas, su ingenio y vocación lo llevaron a improvisar: adquirió una boquilla y, con la ayuda de un embudo, construyó un rudimentario clarinete que le permitía imitar el sonido y comenzar a explorar el lenguaje musical.

    Tiempo después, un primo médico, conmovido por su perseverancia, le obsequió finalmente una trompeta, aunque con una condición ineludible: que se comprometiera seriamente a estudiar. Así, tomó clases con un profesor en Pergamino y más adelante continuó su formación en un Conservatorio de Rosario. Sin embargo, más allá de la educación académica, su verdadera escuela fue el escenario, donde forjó su estilo y experiencia musical.

    Criado en una familia profundamente ligada al tango, Guillermo estuvo rodeado desde siempre por grandes referentes del género. Su padre fue bandoneonista y su tío violinista en la prestigiosa orquesta de tango Francini–Pontier, llegando incluso a compartir escenario con figuras legendarias como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Oscar Alemán. A pesar de esta herencia tanguera, Guillermo se sintió especialmente atraído por las orquestas con predominio de instrumentos de viento, una sonoridad que marcaría decisivamente su camino artístico.

    Admirador confeso de Louis Armstrong, desarrolló una destacada trayectoria como trompetista integrando diversas formaciones, entre ellas la de Mario Berrondo y sus Solistas, la Pergamino Jazz Band, la Lavaqué Blues Band y la Banda Municipal, entre muchas otras. Paralelamente, volcó su experiencia en la docencia, desempeñándose como profesor del instrumento y transmitiendo su pasión y conocimientos a nuevas generaciones de músicos.

