domingo 15 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Cielo Razzo llega a Pergamino con "Canciones de cerca", un show íntimo y especial

    La banda rosarina se presentará el sábado 7 de marzo en la Casa de la Cultura, donde propondrá un formato pensado para el encuentro directo con el público.

    15 de febrero de 2026 - 17:00
    Con más de 30 años de trayectoria, Cielo Razzo llegará a Pergamino con “Canciones de cerca”.

    Con más de 30 años de trayectoria, Cielo Razzo llegará a Pergamino con "Canciones de cerca".

    La banda rosarina Cielo Razzo volverá a los escenarios de la región con su espectáculo “Canciones de cerca”, el próximo sábado 7 de marzo en la sala mayor de la Casa de la Cultura de Pergamino, ubicada en General Paz 600. El show, una experiencia distinta, con un clima íntimo, permitirá redescubrir las canciones desde una cercanía poco habitual.

    Cultura y espectáculos

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Estaca 2026 en Acevedo
    Cultura y espectáculos

    Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Estaca 2026 en Acevedo
    Cultura y espectáculo

Gatillero arrasa con 13 nominaciones y consagra a Cristian Tapia Marchiori en los Premios Cóndor de Plata
    Cultura y espectáculo

    Gatillero arrasa con 13 nominaciones y consagra a Cristian Tapia Marchiori en los Premios Cóndor de Plata

    Las entradas son de capacidad limitada y ya se encuentran a la venta a través de www.planetaentrada.com, con acceso directo desde la página de la productora @deepproducciones. También pueden adquirirse de manera presencial en el local Peppers Vinos.

    Cielo Razzo, una de las bandas más representativas

    Formada en 1993 en Rosario, Santa Fe, Cielo Razzo es una de las bandas más representativas del rock argentino surgido del interior del país. Con un estilo cancionero, potente y directo, su música combina la energía del rock barrial con matices de funk y una identidad propia forjada en la autogestión y el crecimiento sostenido. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el grupo supo atravesar momentos difíciles, incluidas tragedias personales, consolidando una profunda conexión con su público.

    Durante el último año, la banda mantuvo una intensa actividad con la gira nacional “El día fuera del tiempo”, que los llevó a presentarse en distintos puntos del país. Entre los shows más destacados se cuentan las fechas en La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, y el cierre de gira en Rosario, el 18 de octubre, en el Bioceres Arena.

    Actualmente, Cielo Razzo está integrada por Pablo Pino en voz, Diego Almirón y Fernando Aime en guitarras y coros, Cristian Narváez en bajo y Javier Robledo en batería, con la participación como invitado permanente de Marcelo Vizarri en teclados.

    El recital en Pergamino se presenta como una oportunidad única para disfrutar del recorrido musical de la banda en un formato cercano, ideal tanto para seguidores históricos como para nuevas audiencias.

