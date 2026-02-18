miércoles 18 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    La Cisura de Silvio anuncia un show en el Teatro Unión Ferroviaria y su Tour 2026 "Nueva Era"

    La histórica banda pergaminense se presentará el sábado 14 de marzo en formato acústico y dará a conocer las fechas de su nueva gira por la región.

    18 de febrero de 2026 - 12:07
    La banda La Cisura de Silvio anunciará oficialmente su Tour 2026 “Nueva Era”.

    @LACISURADESILVIO

    El sábado 14 de marzo, La Cisura de Silvio se presentará en el Teatro Unión Ferroviaria con un show especial en formato Unplugged, una propuesta íntima que permitirá redescubrir sus canciones con nuevos matices sonoros y una puesta más cercana al público.

    Durante la misma noche, la banda anunciará oficialmente su Tour 2026 “Nueva Era”, que incluirá presentaciones en las ciudades de Junín, Chivilcoy, Pergamino, Trenque Lauquen y Pehuajó, consolidando así una nueva etapa en su trayectoria.

    La Cisura de Silvio y una trayectoria de casi 20 años

    Formada en 2007, La Cisura tuvo su debut oficial el 4 de abril de 2008 en el Club Vicente López, escenario que marcó el inicio de un camino sostenido en el rock independiente. Con un estilo propio y una fuerte identidad local, la banda se caracteriza por interpretar mayormente composiciones propias —aunque ocasionalmente suma algún cover— y por la energía que despliega en cada presentación.

    Cuenta con dos discos de estudio, “Trece” y “Rocanrol mi corazón”, y actualmente trabaja en la grabación de un tercer material. A lo largo de los años, compartieron escenario con numerosas bandas locales y con destacados grupos consagrados del país, consolidando su lugar dentro del rock regional.

    En septiembre de 2022 celebraron sus 15 años de trayectoria ininterrumpida con un recital especial en el Club Vicente López, el mismo lugar que los vio nacer, en una noche que quedó grabada en la historia de la banda y del rock pergaminense.

    La formación actual está integrada por Matías Miglioretti (voz y guitarra), Maximiliano Mercado (primera guitarra y coros), Damián Agüero (bajo), Juan “Pitu” Casih (batería), Matías Recouso (armónica), Patricio Tordó (saxo alto), Leandro Amoruso (saxo tenor) y Nacho Deieso (trompeta).

    Entradas

    Los puntos de venta en Pergamino son: GrowShop El Patero (Merced 1402); La Sala, Instrumentos Musicales (San Nicolás 286) y El Búho (Yrigoyen 454). También pueden adquirirse de manera online a través de Passline.

    Más información sobre la banda en el Instagram: @lacisuradesilvio

