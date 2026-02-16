Axel Milanés regresa a Pergamino con la canción como protagonista

Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior.

El reconocido trovador Axel Milanés volverá a encontrarse con el público de P ergamino este sábado 21, cuando suba al escenario de Florentino Teatro Bar , espacio en el que ya ha ofrecido recordados recitales.

La presentación forma parte de una gira por distintas ciudades argentinas iniciada este mes, en la que el artista reafirma una premisa clara: “La canción es la protagonista. Está por delante de quien la compone o la canta”.

Con guitarra en mano y una propuesta íntima, Milanés invita a un recorrido por la diversidad poética, musical y conceptual de la cultura cubana. Su repertorio combina composiciones propias con obras de grandes trovadores de la isla caribeña, en un espectáculo que celebra al ser humano, la sensibilidad y la vida desde la figura esencial del cantor.

El concierto promete un clima cercano, donde la palabra y la melodía ocupan el centro de la escena, recuperando el espíritu de la trova como espacio de reflexión, emoción y encuentro.

Axel Milanés: trayectoria y proyección internacional

Cantautor y Licenciado en Psicología, Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior. Ha participado en numerosos eventos de carácter nacional e internacional y compartido escenario con artistas, escritores e intelectuales de diversos países.

A lo largo de su trayectoria se ha presentado en toda Cuba y también en España, México, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina. Cuenta con nueve trabajos discográficos independientes y participaciones en 14 producciones colectivas.

En su camino como trovador no solo ha difundido sus propias composiciones: su repertorio abarca desde la trova tradicional y el bolero cubano, pasando por el Movimiento del Feeling y la Nueva Trova, hasta obras de autores contemporáneos, consolidando un puente entre generaciones y estilos.

Además de su labor como músico, Milanés se ha desempeñado como promotor de la cultura cubana, impulsando el conocimiento de la trova en distintos países. También ha trabajado en dirección de espectáculos, producción artística y musical, producción discográfica y comunicación digital.

