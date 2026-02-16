lunes 16 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Axel Milanés regresa a Pergamino con la canción como protagonista

    El cantautor cubano, Axel Milanés, radicado en Argentina desde 1999, se presentará este sábado 21 en Florentino Teatro Bar, en el marco de su gira nacional.

    16 de febrero de 2026 - 16:03
    Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior.

    Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior.

    AXEL MILANES

    El reconocido trovador Axel Milanés volverá a encontrarse con el público de Pergamino este sábado 21, cuando suba al escenario de Florentino Teatro Bar, espacio en el que ya ha ofrecido recordados recitales.

    Lee además
    Robert Duvall fue considerado por críticos y colegas como uno de los actores más respetados de su generación. video
    Cultura y espectáculos

    Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino
    Las mejores películas y la posibilidad de disfrutar de un plan diferente con amigos y familia en Cinema Pergamino.
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas promocionales a $4.000

    La presentación forma parte de una gira por distintas ciudades argentinas iniciada este mes, en la que el artista reafirma una premisa clara: “La canción es la protagonista. Está por delante de quien la compone o la canta”.

    Con guitarra en mano y una propuesta íntima, Milanés invita a un recorrido por la diversidad poética, musical y conceptual de la cultura cubana. Su repertorio combina composiciones propias con obras de grandes trovadores de la isla caribeña, en un espectáculo que celebra al ser humano, la sensibilidad y la vida desde la figura esencial del cantor.

    El concierto promete un clima cercano, donde la palabra y la melodía ocupan el centro de la escena, recuperando el espíritu de la trova como espacio de reflexión, emoción y encuentro.

    Consultas y reservas: (2477) 554459 (solo WhatsApp)

    Axel Milanés: trayectoria y proyección internacional

    Cantautor y Licenciado en Psicología, Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior. Ha participado en numerosos eventos de carácter nacional e internacional y compartido escenario con artistas, escritores e intelectuales de diversos países.

    A lo largo de su trayectoria se ha presentado en toda Cuba y también en España, México, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina. Cuenta con nueve trabajos discográficos independientes y participaciones en 14 producciones colectivas.

    En su camino como trovador no solo ha difundido sus propias composiciones: su repertorio abarca desde la trova tradicional y el bolero cubano, pasando por el Movimiento del Feeling y la Nueva Trova, hasta obras de autores contemporáneos, consolidando un puente entre generaciones y estilos.

    Además de su labor como músico, Milanés se ha desempeñado como promotor de la cultura cubana, impulsando el conocimiento de la trova en distintos países. También ha trabajado en dirección de espectáculos, producción artística y musical, producción discográfica y comunicación digital.

    Más información en sus redes sociales:

    Facebook: facebook.com/milanesaxel

    YouTube: youtube.com/c/AxelMilanes

    Instagram: instagram.com/axelmilanes

    Telegram: t.me/axelmilanes

    Temas
    Seguí leyendo

    Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas promocionales a $4.000

    Cielo Razzo llega a Pergamino con "Canciones de cerca", un show íntimo y especial

    Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Estaca 2026 en Acevedo

    Gatillero arrasa con 13 nominaciones y consagra a Cristian Tapia Marchiori en los Premios Cóndor de Plata

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con grandes estrenos para todos los gustos

    Fin de semana a pura cultura, amor y carnaval en Pergamino y la región

    Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el grupo

    Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las mejores películas y la posibilidad de disfrutar de un plan diferente con amigos y familia en Cinema Pergamino.
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas promocionales a $4.000

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Robert Duvall fue considerado por críticos y colegas como uno de los actores más respetados de su generación. video
    Cultura y espectáculos

    Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino
    El binomio compuesto por Ramiro Gandolfo y Juan Labaronnie, a bordo de un VW Polo (clase MR), finalizó la primera etapa del VI Rally de San Pedro.

    San Pedro: Gandolfo y Labaronnie dominan el Rally Regional tras la primera etapa

    El Club Atlético Defensores Unidos de Zárate debutó con un empate vacío de emociones.

    Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B

    Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior.
    Cultura y espectáculos

    Axel Milanés regresa a Pergamino con la canción como protagonista

    La Cámara Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad registró un 40 por ciento de ocupación durante enero.

    San Nicolás: La ocupación en los hoteles en enero cayó al 40% y el sector apuesta a Expoagro para repuntar