Gatillero arrasa con 13 nominaciones y consagra a Cristian Tapia Marchiori en los Premios Cóndor de Plata

El realizador pergaminense Cristian Tapia Marchiori, director y coguionista de Gatillero, una de las películas más nominadas a los Premios Cóndor de Plata 2026.

Gatillero , la consagratoria película del pergaminense Cristian Tapia Marchiori , corona un ciclo cinematográfico inolvidable al obtener recientemente 13 nominaciones a los Premios Cóndor de Plata 2026.

El reconocimiento de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) pone en valor el enorme esfuerzo de todo el equipo y la fuerza de una película que nació con convicción y pasión, transformando un proyecto independiente en un fenómeno del cine nacional.

Desde Mejor Película de Ficción y Mejor Guion Original hasta Mejor Dirección , la obra ha despertado también el interés de la crítica internacional gracias a su audaz apuesta formal: un único plano secuencia continuo de 80 minutos, cargado de tensión, acción y crudeza.

Entre los títulos con mayor presencia en esta edición de los Premios Cóndor de Plata se encuentra Belén , dirigida por Dolores Fonzi , que encabeza la lista con 18 nominaciones. Le siguen La mujer de la fila , de Benjamín Ávila , con 14. Por su parte, Gatillero , de Cris Tapia Marchiori , obtuvo 13 candidaturas, mientras que 27 noches, de Daniel Hendler , alcanzó 12. Más atrás se ubican El mensaje , de Iván Fund , con 11, y Las corrientes , de Milagros Mumenthaler , con 9. También figuran Tesis sobre una domesticación, con 8 nominaciones, y La llegada del hijo , con 6. En el apartado documental, El príncipe de Nanawa , de Clarisa Navas , reúne 4 menciones.

En el rubro de series, El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, encabeza la lista con 18 nominaciones. Le siguen Envidiosa (temporadas 2 y 3) y En el barro, ambas con 16. Con 15 nominaciones se ubican Menem y Viudas negras, putas y chorras. Por su parte, División Palermo (temporada 2) suma 13 menciones.

Gatillero y un exitoso recorrido

El pergaminense Cristian Tapia Marchiori, que nunca olvidó sus raíces, dio sus primeros pasos detrás de cámara rodeado de amigos y con el impulso de una convicción profunda: contar historias con identidad propia. Así comenzó a gestarse una película independiente que, con esfuerzo colectivo y mirada autoral, marcaría el inicio de un camino artístico tan apasionado como fructífero.

Tras un destacado recorrido por salas y festivales internacionales, Gatillero celebra nuevas nominaciones que consolidan su lugar dentro del cine contemporáneo argentino. El film no solo reafirma la potencia de una producción gestada con espíritu independiente, sino que también posiciona a Tapia Marchiori como uno de los realizadores emergentes más talentosos y prometedores del país, capaz de combinar tensión narrativa, sensibilidad social y una puesta en escena de fuerte impronta visual.

El 2026 comenzó con un hito fundamental: la participación en la 55ª edición del International Film Festival Rotterdam, uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos del circuito internacional, reconocido por destacar nuevas voces y propuestas innovadoras. Ese paso significó un espaldarazo clave para la proyección global de la película.

Protagonizada por Sergio Podeley, Julieta Díaz, Maite Lanata, Ramiro Blas, Mariano Torre, Matías Desiderio, Susana Varela, Gonzalo Gravano y Bianca di Pasquale, la película reúne un elenco sólido que aporta intensidad y matices a una historia atravesada por el drama y la tensión.

Mientras tanto, las redes sociales (@gatillerolapelicula y @cris.tapia.marchiori) se colmaron de mensajes de felicitación y orgullo, reflejando el acompañamiento del público y del ambiente cinematográfico. El reconocimiento no solo celebra a su director, sino también al equipo técnico y artístico que hizo posible que este proyecto hoy dialogue con el mundo.

Una cruda historia

Esta producción de Dukkah Producciones (Pablo y Enrico Udenio), Empresa de Producción Asociada y Perspectiva Producciones, cuenta una historia de redención contado en tiempo real y en plano secuencia, una experiencia inmersiva, cruda y sin respiro, desde el corazón más oscuro de Buenos Aires.

Atrapado entre un cártel de la droga sediento de sangre y una comunidad decidida a recuperar su barrio, el sicario Galgo lucha por sobrevivir a una noche despiadada.

Recién salido de prisión, el sicario Pablo «El Galgo» Correa es persuadido a un nuevo trabajo por miembros de un cártel de la droga dirigido por una misteriosa mujer conocida simplemente como la Madrina. Normalmente, esto sería pan comido para el viejo Galgo, pero cuando descubre que su objetivo no es otro que la mismísima Madrina, Pablo se ve obligado a huir para salvar su vida.

Filmado en locaciones reales de Isla Maciel, un barrio en las afueras de Buenos Aires, Gatillero es un thriller policial crudo y angustioso que se desarrolla en tiempo real durante una noche fatídica. Presentado en una sola toma ininterrumpida, el segundo largometraje de Cris Tapia Marchiori sigue a su desesperado protagonista mientras recorre densos bloques residenciales, interiores claustrofóbicos y calles desiertas en una ciudad abandonada por la policía y los políticos.

Impulsado por una banda sonora vibrante y una actuación notablemente física de Sergio Podeley, Gatillero combina una coreografía de acción laberíntica con apuestas dramáticas cada vez mayores, ofreciendo una saga implacable y tensa de poder y redención.

Las 13 nominaciones de Gatillero

Mejor Película de Ficción: Gatillero.

Mejor Dirección: Cris Tapia Marchiori.

Mejor Actor Protagonista: Sergio Podeley.

Actor Revelación: Gonzalo Gravano.

Mejor Guion Original: Clara Ambrosoni y Cris Tapia Marchiori.

Mejor Dirección de Fotografía: Martín Sapia.

Mejor Música Original: Santiago Pedroncini.

Mejor Dirección de Montaje: Cris Tapia Marchiori.

Mejor Dirección de Sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi.

Mejor Dirección de Casting: Eugenia Levin.

Mejor Maquillaje y Peluquería: Mariángeles Capparelli.

Mejor Diseño de Vestuario: Manuela Maglio.

Mejor Dirección de Arte: Ana Cambre.