Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Estaca 2026 en Acevedo

Sele Vera y Los Pampas, la revelación del chamamé romántico en Argentina, animará la próxima edición de la Fiesta Provincial de la Estaca.

Acevedo ya empieza a palpitar una nueva edición de uno de los eventos más convocantes de la región. La 12ª Fiesta Provincial de la Estaca tendrá lugar el sábado 21 y volverá a reunir música, tradición y gastronomía criolla en el corazón del pueblo.

Desde las 16:00, la plaza principal será escenario de una jornada pensada para disfrutar en familia, con propuestas culturales y gastronómicas que año tras año convocan a miles de visitantes de distintas localidades. El asado a la estaca, preparado por expertos asadores, volverá a ser la gran vedette de una fiesta que ya es marca registrada del calendario popular.

En el plano artístico, el escenario contará con la presencia de Sele Vera y Los Pampas y Los 4 de Córdoba como figuras centrales, acompañados por músicos y artistas locales que aportarán su talento a una grilla variada y representativa de la identidad regional.

Se trata de un evento que ya es un clásico y que refleja el trabajo colectivo de los vecinos, fortaleciendo la identidad de los pueblos y el sentido de pertenencia.

La Fiesta Provincial de la Estaca y su carácter solidario

Uno de los pilares de la Fiesta de la Estaca es su carácter solidario. En esta edición, 13 instituciones de Acevedo participarán activamente en la organización y recibirán parte de lo recaudado, lo que les permitirá continuar desarrollando sus actividades comunitarias a lo largo del año.

En ese sentido, durante el lanzamiento, la tesorera de la Asociación Civil Fiesta de la Estaca, Nancy Pandolfini, remarcó que se trata de una celebración sin fines de lucro para la entidad organizadora. “Todas las instituciones colaboran y luego reciben un aporte económico. Es una fiesta que se sostiene desde hace 12 años gracias al compromiso colectivo y al trabajo solidario de toda la comunidad”, expresó, destacando además la declaración de interés otorgada por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

La propuesta se completa con un paseo de artesanos y expositores, opciones gastronómicas para todos los gustos —incluido menú apto para celíacos— y servicios pensados para el público, con la recomendación de asistir con reposera y sin conservadoras.

Con una convocatoria estimada de alrededor de cinco mil personas, la Fiesta Provincial de la Estaca vuelve a posicionarse como uno de los grandes encuentros populares del verano, reafirmando su esencia criolla y comunitaria.

A través de sus redes sociales, los organizadores confirmaron que la fiesta contará con importantes sorteos para el público presente. Entre los premios se destacan viajes para dos personas a distintos destinos turísticos del país: San Rafael (cuatro días y tres noches con media pensión), Merlo (cuatro días y tres noches con media pensión) y Villa Carlos Paz (tres días y dos noches con desayuno incluido). Además, se sorteará un somier con colchón y dos almohadas, junto a otros premios sorpresa. Desde la organización aclararon que los sorteos estarán habilitados únicamente para quienes cuenten con entrada general, quedando excluidas las entradas de menores y las invitaciones sin cargo, y remarcaron que será condición indispensable que los ganadores se encuentren presentes al momento del sorteo.