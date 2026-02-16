Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas promocionales a $4.000

La Fiesta del Cine comenzará este viernes 20 y se extenderá hasta el miércoles 25.

Las mejores películas y la posibilidad de disfrutar de un plan diferente con amigos y familia en Cinema Pergamino.

Desde este viernes, Cinema Pergamino vuelve a formar parte de la Fiesta del Cine , una propuesta impulsada por la industria cinematográfica argentina que invita a redescubrir la experiencia de la pantalla grande con valores accesibles en todo el país.

Durante seis días —hasta el miércoles 25 de febrero inclusive— las entradas tendrán un valor promocional de 4.000 pesos para todas las funciones, tanto en formato 2D como 3D. La iniciativa se replica en salas de todo el territorio nacional y apunta a que más personas puedan disfrutar del séptimo arte en comunidad.

“Llega la Fiesta del Cine. Una semana con entradas desde 4000 pesos en todos los cines del país. Vas a ir tanto al cine que te vas a aprender los tráilers de memoria; vas a saber el nombre del vendedor de pochoclos y hasta cuál es el mejor asiento de cada sala. Te esperamos del 20 al 25 de febrero. Entrá a fiestadelcine.com.ar y elegí tu sala favorita”.

Programación y entradas en Cinema Pergamino

En el caso de Cinema Pergamino, la cartelera será acotada pero diversa, con seis películas diarias, cuidadosamente seleccionadas para ofrecer una combinación de producciones nacionales e internacionales, pensadas para distintos públicos y edades.

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en la boletería del cine, ubicado en el corazón del Complejo LA OPINIÓN Plaza, en la tradicional esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

La Fiesta del Cine no solo representa una oportunidad para acceder a precios promocionales, sino también una invitación a recuperar el ritual colectivo que propone el cine: compartir risas, emociones y grandes historias en una sala oscura, con sonido envolvente y pantalla gigante.

Más datos en: @cinemaperga