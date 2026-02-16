lunes 16 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino

    El actor estadounidense Robert Duvall tenía 95 años. La triste noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

    16 de febrero de 2026 - 18:15
    Robert Duvall fue considerado por críticos y colegas como uno de los actores más respetados de su generación.

    Estrella de El padrino, Robert Duvall ganó el premio Oscar en 1984.

    El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por sus icónicos papeles en El Padrino y Apocalypse Now, murió este domingo a los 95 años. La noticia que sacudió Hollywood fue confirmada por su esposa Luciana Duvall a través de las redes sociales.

    “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

    Y agregó: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”.

    Por último, Luciana le agradeció a las personas que los acompañaron durante este tiempo: "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".

    La historia de Robert Duvall

    Duvall fue una figura fundamental del cine estadounidense durante más de siete décadas, destacándose por su versatilidad y profundidad interpretativa. Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Tom Hagen en El padrino (1972) y El padrino II, su carrera incluyó una amplia variedad de géneros y personajes memorables.

    Hijo de un oficial de la Marina de los Estados Unidos, Duvall combinó su formación académica con dos años de servicio militar durante la Guerra de Corea. Más tarde perfeccionó su oficio en teatro en Nueva York, lo que le dio una base sólida para abordar roles complejos tanto en cine como en televisión.

    Su primera aparición significativa en pantalla fue en To Kill a Mockingbird (1962), donde interpretó a Boo Radley, un personaje esquivo pero fundamental para la narrativa. Con el paso de los años, supo transformarse en figuras inolvidables: desde Frank Burns en MASH hasta Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone en The Godfather (1972) y su secuela.

    En la década de 1970 también se destacó como el coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979), mientras que en The Great Santini (1980) recibió elogios por su retrato de un padre militar inflexible. Su trabajo en Tender Mercies (1983), donde incluso compuso parte de la música de su personaje, le valió el Oscar como Mejor Actor.

    Además de sus logros cinematográficos, Duvall ha tenido una presencia notable en televisión, con la miniserie Lonesome Dove (1989) entre sus actuaciones más celebradas. En los años posteriores continuó activo en la industria, escribiendo, dirigiendo y protagonizando proyectos personales como The Apostle (1997) y Assassination Tango (2002).

    Su carrera también incluye roles en películas como A Civil Action (1998), Widows (2018) y 12 Mighty Orphans (2021), demostrando una versatilidad que lo mantuvo vigente a lo largo de generaciones. A lo largo de su vida artística ha sido reconocido con múltiples premios, incluidos Globos de Oro y Emmys, consolidándolo como una figura respetada tanto por críticos como por colegas.

    A lo largo de su trayectoria, Duvall obtuvo numerosos reconocimientos, incluyendo el Oscar al Mejor Actor por Tender Mercies (1983). (Fuente: TN.com.ar)

