Junín: Los árboles mueren de pie se entrena este jueves en el Teatro La Ranchería

Este jueves, a las 20:30, el Teatro La Ranchería de Junín será el escenario del estreno de Los árboles mueren de pie, una adaptación de la célebre obra de Alejandro Casona.

Una obra clásica que sigue vigente Los árboles mueren de pie, escrita por Alejandro Casona, es considerada una de las piezas más representativas del teatro español del siglo XX. La historia combina elementos de comedia y drama para explorar temas universales como la ilusión, la esperanza y las relaciones humanas, conectando con distintas generaciones y manteniendo su vigencia en la actualidad.

El elenco y la dirección El elenco está formado por Angi Cademartori, Liliana Conti, Edilia Brianza, Marcela Motta, Daniel Nicolai, Fernando Morente, Gabriela Siliano, Francisco Policastro, Omar Panci, María del Carmen Soloa, María Rosa Panaincia y Silvia Acedo, bajo la dirección de la profesora María Morales. Cada actor aporta su experiencia y sensibilidad, garantizando una puesta dinámica y emotiva para el público local.

Una cita cultural para la ciudad La presentación de este jueves se perfila como un evento destacado en la agenda cultural de Junín. Con entrada libre y la oportunidad de disfrutar de talento local, la función busca acercar el teatro a todos los vecinos, reafirmando el compromiso del taller de adultos de la EEA con la formación artística y la difusión de la cultura en la comunidad.

Los árboles mueren de pie promete ser una experiencia teatral intensa y conmovedora, ideal para quienes disfrutan del arte que combina emoción, reflexión y entretenimiento. La cita es este jueves 13 de noviembre a las 20:30 en Teatro La Ranchería.

