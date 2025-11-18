Junín será sede de la reunión regional de FEHGRA con referentes nacionales del sector

La ciudad de Junín fue elegida por tercera vez para realizar la Reunión Regional de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 13.30 horas, en el Piedramora Hotel & Convention Center. Caminos y Sabores

Junín fue nuevamente seleccionada para ser sede de la Reunión Regional de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, que se desarrollará el miércoles 19 de noviembre en el Piedramora Hotel & Convention Center. El encuentro reunirá a autoridades nacionales, referentes locales y representantes del sector turístico.

Una nueva edición de FEHGRA en Junín La ciudad será anfitriona por tercera vez de este encuentro regional que convoca a referentes de la hotelería y la gastronomía de todo el país. La apertura está prevista para las 13.30, momento en el que también se realizará una conferencia de prensa con autoridades nacionales y locales.

Participación de autoridades nacionales y municipales El presidente de FEHGRA, Fernando Desbots, encabezará la jornada junto a miembros del Comité Ejecutivo. También estará presente el intendente de Junín, Pablo Petrecca, acompañado por funcionarios municipales que participarán de la agenda de trabajo prevista para la jornada.

Objetivos y alcance de la entidad empresaria La presidenta de la CEHG local, Yael Bonzanini, destacó que la actividad busca fortalecer vínculos institucionales y promover el desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo regional. FEHGRA representa a más de 84.000 empresas en todo el país, con 17.000 establecimientos hoteleros y 67.000 gastronómicos.

