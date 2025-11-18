Baradero: Dio negativo el reconocimiento a Lautaro Casas y pedirán su sobreseimiento en la causa de abuso

Lautaro Casas pasó con éxito la rueda de reconocimiento por el caso de abuso sexual en la zona de islas de Baradero del que estaba acusado y la defensa solicitará su sobreseimiento en esa causa. La Opinion Semanario

La rueda de reconocimiento realizada este viernes en Baradero dio resultado negativo para Lautaro Casas, acusado por un abuso sexual en la zona de isla. La víctima, una joven de 16 años, no lo identificó entre los sospechosos. Con este elemento clave, la defensa del imputado solicitará su sobreseimiento en la causa.

Rueda de reconocimiento de la víctima sin coincidencias La diligencia debía realizarse días atrás, pero se pospuso porque el Servicio Penitenciario no trasladó a Casas desde Campana. Finalmente, este viernes se llevó a cabo y la víctima no reconoció al sampedrino como uno de los dos varones que ingresaron al rancho donde se encontraba sola y perpetraron el ataque.

La declaración previa tampoco lo mencionaba En su testimonio bajo el sistema de cámara Gesell, la joven no había nombrado específicamente a Casas. Cuando la Justicia emitió la orden de detención en su contra, él ya se encontraba prófugo tras escapar de la cárcel de régimen semiabierto de Baradero, lo que impulsó aún más las sospechas sobre su participación.

La defensa avanzará por el sobreseimiento Mientras permanecía escondido, Casas se comunicó con La Opinión y aseguró que podía asumir responsabilidad por hechos de robo, pero no por el abuso investigado. En la causa también está imputado Ariel “Zanahoria” Ferreyra, quien se entregó en San Nicolás semanas atrás, luego de que Casas fuera detenido en la casa de su hermana.

