martes 18 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Dio negativo el reconocimiento a Lautaro Casas y pedirán su sobreseimiento en la causa de abuso

    La víctima no identificó a Lautaro Casas en la rueda de reconocimiento por el abuso en la zona de isla de Baradero.

    18 de noviembre de 2025 - 11:53
    Lautaro Casas pasó con éxito la rueda de reconocimiento por el caso de abuso sexual en la zona de islas de Baradero del que estaba acusado y la defensa solicitará su sobreseimiento en esa causa.

    Lautaro Casas pasó con éxito la rueda de reconocimiento por el caso de abuso sexual en la zona de islas de Baradero del que estaba acusado y la defensa solicitará su sobreseimiento en esa causa.

    La Opinion Semanario

    La rueda de reconocimiento realizada este viernes en Baradero dio resultado negativo para Lautaro Casas, acusado por un abuso sexual en la zona de isla. La víctima, una joven de 16 años, no lo identificó entre los sospechosos. Con este elemento clave, la defensa del imputado solicitará su sobreseimiento en la causa.

    Lee además
    Una mujer logró rescatar al nene de cinco años que se fue de la casa en calzoncillos y fue encontrado por dos mujeres a más de diez cuadras de donde reside la criatura en Juan XXIII AL 100. El hecho fue cerca de las 20.40 horas del viernes. «La zona en donde se encontró es muy lejos de donde vive y acá están las vías, el campo, monte. La verdad que tuvo un Dios aparte».

    Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías
    Una visita educativa en la Reserva Natural Parque del Este terminó revelando una práctica que preocupa a especialistas: la captura ilegal de aves.

    Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

    Rueda de reconocimiento de la víctima sin coincidencias

    La diligencia debía realizarse días atrás, pero se pospuso porque el Servicio Penitenciario no trasladó a Casas desde Campana. Finalmente, este viernes se llevó a cabo y la víctima no reconoció al sampedrino como uno de los dos varones que ingresaron al rancho donde se encontraba sola y perpetraron el ataque.

    La declaración previa tampoco lo mencionaba

    En su testimonio bajo el sistema de cámara Gesell, la joven no había nombrado específicamente a Casas. Cuando la Justicia emitió la orden de detención en su contra, él ya se encontraba prófugo tras escapar de la cárcel de régimen semiabierto de Baradero, lo que impulsó aún más las sospechas sobre su participación.

    La defensa avanzará por el sobreseimiento

    Mientras permanecía escondido, Casas se comunicó con La Opinión y aseguró que podía asumir responsabilidad por hechos de robo, pero no por el abuso investigado. En la causa también está imputado Ariel “Zanahoria” Ferreyra, quien se entregó en San Nicolás semanas atrás, luego de que Casas fuera detenido en la casa de su hermana.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías

    Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

    Baradero: Por la última amenaza de bomba a la Escuela Ferrari allanaron un domicilio y secuestraron celulares

    Baradero: Expo Futuro 2025 impulsó oportunidades educativas y laborales para jóvenes

    Otro gesto de amor en Baradero: comenzó la travesía en bicicleta para unir dos casas históricas

    Vecinos reclaman al Hospital de Baradero la entrega de medicación preventiva contra la tos convulsa

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Baradero: Comenzó la recuperación del vivero municipal y buscan sumar actividades con participación vecinal

    Baradero: Detectan dos casos de tos convulsa en adolescentes y activan protocolos sanitarios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública.

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo
    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal

    Tomás Casquero durante el Campeonato Metropolitano Sub 10 que finalizó el domingo.

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez