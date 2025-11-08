sábado 08 de noviembre de 2025
    Cultura: El Ballet de San Petersburgo llega a Junín para una noche inolvidable

    El Teatro San Carlos se llena de cultura recibiendo al prestigioso Ballet de San Petersburgo, que presentará la versión completa de “El Lago de los Cisnes” .

    8 de noviembre de 2025 - 11:00
    “El Lago de los Cisnes” es considerado uno de los pilares fundamentales del ballet clásico.

    "El Lago de los Cisnes" es considerado uno de los pilares fundamentales del ballet clásico.

    Google

    Este sábado 8 de noviembre, la sala del Teatro San Carlos será escenario de uno de los espectáculos de danza clásica más esperados del año: la presentación completa de “El Lago de los Cisnes” a cargo del Ballet Clásico de San Petersburgo. La gala contará con la participación de reconocidas figuras internacionales y promete una velada de cultura inolvidable.

    La obra maestra del repertorio universal

    “El Lago de los Cisnes” es considerado uno de los pilares fundamentales del ballet clásico. Con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, la pieza combina técnica, dramatismo y lirismo en una narrativa que atraviesa generaciones. La versión que se presentará en Junín mantendrá la estructura completa del argumento original, respetando la esencia de la tradición rusa en coreografía y puesta en escena.

    Figuras internacionales en el escenario

    La compañía rusa llega acompañada por dos artistas consagrados en escenarios de prestigio mundial. María Tomilova, primera bailarina formada bajo la dirección del legendario coreógrafo Yuri Grigorovich, aportará un virtuosismo interpretativo de altísimo nivel. Junto a ella, actuará Alexander Volchkov, primer bailarín del célebre Ballet Bolshoi de Moscú, reconocido por su técnica depurada y presencia escénica. La dupla ha cosechado elogios en teatros de referencia internacional.

    Una tradición que recorre el mundo

    Desde hace más de una década, el Ballet Clásico de San Petersburgo recorre el planeta llevando consigo la esencia del ballet académico ruso. Su presencia en más de 150 países lo posiciona como uno de los núcleos culturales más importantes del circuito global. La compañía es admirada por su precisión, estética refinada y capacidad para emocionar a públicos de diversas edades, consolidando un vínculo artístico que trasciende fronteras.

    Las entradas para esta función especial ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro San Carlos y también a través de la plataforma Plateanet. Dado el interés que genera la propuesta, se recomienda adquirir los tickets con anticipación para asegurar el acceso a un espectáculo único en la región.

    “El Lago de los Cisnes” es considerado uno de los pilares fundamentales del ballet clásico.

