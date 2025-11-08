Ipplis: el helado que llegó a Pergamino para cambiar la experiencia del postre

La nueva sucursal de Ipplis en Pergamino, abrió hace apenas un mes en avenida Juan B. Justo 2316.

A veces, los grandes proyectos surgen en los momentos menos pensados. Para Tomás Moran, uno de los propietarios de Ipplis , el punto de inflexión fue la pandemia.

“Me quedé sin trabajo y fue un momento de decir: es ahora”, recuerda. Formado como cocinero, tenía conocimientos sobre la elaboración de helados y un concepto claro: crear un helado como el que a ellos mismos les gustaría comer.

“Queríamos helados bien cargados, que si era chocolate con almendras, tuviera almendras de verdad, que te canses de masticarlas. Si era dulce de leche, que sea mucho dulce de leche”, cuenta.

Tras varios obstáculos para abrir el primer local, la inauguración en febrero de 2021 fue reveladora: la gente probó el producto y ese mismo día comenzaron a pedir franquicias. “No sabíamos cómo abastecer un local y ya nos pedían otro”, dice entre risas.

Ipplis helado

De Junín al mapa regional

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento se convirtió en una marca con identidad propia.

En Junín, en pocos meses, Ipplis ya era uno de los lugares de referencia para tomar helado.

Hoy cuentan con tres sucursales en esa ciudad y el proyecto se expandió rápidamente a Chacabuco, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio y Pergamino, además de nuevas franquicias en desarrollo.

“Estamos preparados para abastecer hasta 40 bocas de expendio. Hoy tenemos ocho, pero recién estamos arrancando”, explica Moran.

Pergamino, un mercado que los recibió con los brazos abiertos

La nueva sucursal abrió hace apenas un mes en avenida Juan B. Justo 2316 y la repercusión sorprendió hasta a los propios dueños. “Todos los que van, vuelven”, asegura Tomás.

La ubicación responde también al crecimiento de la zona sur de la ciudad: nuevos barrios, familias jóvenes y una vida social cada vez más activa impulsaron la decisión.

Abren todos los días, desde el mediodía hasta medianoche.

El diferencial: helados abundantes

Ipplis no solo apuesta a un producto de calidad, sino a la experiencia de comer helado.

“Creemos que tomar un helado es una experiencia. Por eso cuidamos la atención, las promociones y los precios accesibles”, explica Moran.

La filosofía es clara: materias primas reales, recetas honestas y el helado como protagonista.

No se trata de sabor a chocolate con almendras, sino de chocolate con almendras de verdad. No es dulce de leche con gusto a dulce de leche: es dulce de leche real y abundante.

Los sabores estrella de Ipplis

Aunque Tomás admite que es fanático de los sabores simples, reconoce que hay creaciones que despiertan furor:

*Sambayón artesanal: “Receta como la de la abuela: yema de huevo y oporto”. Con versiones con almendras tostadas o con chocolate semiamargo.

*Mascarpone con higos: con higos frescos procesados por ellos mismos.

*Mousse de frutos rojos con Nutella: equilibrio perfecto entre acidez y dulzura.

*Pistacho: intenso, elaborado con materia prima real.

*Café con caramelo salado: su versión del famoso “chocolate Dubái”.

Además, trabajan en un helado vegano de chocolate y casi toda la materia prima utilizada es sin TACC, garantizando opciones para celíacos y personas con intolerancias.

Porciones, postres helados y “el canoli” que nadie puede terminar

Ipplis también ofrece:

*Canolis: cucurucho bañado en chocolate, relleno de helado y nuevamente bañado.

“Muchos no llegan a terminarlo”, dice Tomás entre risas.

*Porciones heladas: versiones heladas de clásicos como tiramisú, torta imperial, chajá y bananita dolca.

Todas tienen un denominador común: son abundantes.

La cultura del helado todo el año

Tomás observa una tendencia clara: el helado dejó de ser un postre de verano.

“El helado destronó a cualquier otro postre. Antes las heladerías cerraban en invierno, ahora no. Además, la tendencia del helado es bajar el dulzor y hacerlo más natural. Ya no existen los bebederos en las heladerías porque no hace falta tomar agua después de comer helado”.

En Europa, cuenta, incluso hay gente que almuerza helado. “Creo que vamos camino a eso”, aclaró Tomás.

Semana del Helado Artesanal

El próximo jueves, en el marco de la Semana del Helado Artesanal, Ipplis lanza una promo especial: 2x1 en cuartos de helado.

De mediodía a cierre, solo en la sucursal de Pergamino.