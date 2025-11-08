Junín La banda Doble D lleva la música en la sangre y crece con identidad familiar

La banda de Junín continúa construyendo su camino impulsado por lazos familiares y una identidad propia que crece en cada presentación. Este sábado 8 de noviembre formará parte de la Fiesta del Fiambre en Agustín Roca, oportunidad ideal para que el público disfrute de un buen espectáculo con su música .

Durante el primer encuentro del ciclo “Te Visitamos” 2025, la iniciativa cultural impulsada por Blas Carafiello, se conoció en profundidad el trabajo de La Doble D. Su formación está compuesta por integrantes que crecieron rodeados de instrumentos y melodías, donde la herencia artística es parte esencial de la identidad del grupo.

Los vocalistas Diego D’Antony y Valeria Domínguez destacaron que la música siempre fue parte de sus hogares. Con la incorporación de Santiago, hijo de ambos, la nueva generación confirma que la pasión continúa vigente y se transmite con naturalidad.

Leandro D’Antony, acordeonista, recordó que la banda nació en un cumpleaños entre amigos y que la repercusión superó todas las expectativas. Desde entonces, La Doble D grabó canciones, participó en diferentes festivales y encontró un fuerte apoyo en la comunidad, que impulsa al grupo a avanzar hacia nuevas metas artísticas.

A este proyecto se sumó el guitarrista Andrés Peralta, quien destacó la combinación de amistad, profesionalismo y compromiso. Para él, “la música ayuda a disfrutar, a desconectar y a vivir la alegría del baile”.

La música como estilo de vida y felicidad

Los integrantes coinciden en que la música es mucho más que un pasatiempo. La describen como una forma de vivir, una herramienta que genera emociones y una actividad que los une como familia. Tanto Valeria como Diego encontraron en el canto un nuevo desafío, que hoy disfrutan plenamente junto al público.

“El corazón es lo que manda”, aseguraron. Y esa pasión se percibe en cada presentación, donde el baile, la energía y el contacto con la gente terminan de completar el sentido de la banda.