martes 11 de noviembre de 2025
    • Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    El periodista del espectáculo participó como panelista en “La mañana con Moria” por El Trece y bendijo el estudio con agua de la Virgen de San Nicolás.

    11 de noviembre de 2025 - 12:45
    El periodista de San Nicolás, Gustavo Méndez, se incorporó al nuevo ciclo de Moria Casán en El Trece.

    El Norte

    El periodista de espectáculos y nacido en San Nicolás, Gustavo Méndez, debutó este lunes como panelista en el nuevo ciclo televisivo conducido por Moria Casán. En la previa del programa, bendijo el estudio con agua de la Virgen del Rosario de San Nicolás, gesto que emocionó al equipo y marcó su primera aparición en la señal porteña.

    Un debut cargado de emoción y devoción

    Méndez, reconocido por su estilo directo y carisma al aire, forma parte ahora de “La mañana con Moria”, emitido por El Trece de lunes a viernes desde las 9 hasta las 10:40. Antes de la salida al aire, el periodista aprovechó unos minutos para arrojar agua bendita en diferentes sectores del estudio, gesto que respondió a su profunda fe y devoción mariana. Las cámaras captaron su emoción, mientras compañeros de piso celebraron el rito como una cábala positiva para el ciclo.

    El agradecimiento público de Méndez en redes sociales

    A través de sus redes, Méndez expresó su alegría por este paso profesional. “Súper feliz y emocionado por este nuevo desafío que comenzó hoy. Realmente un sueño y orgullo de trabajar con vos @moria_laone. Sos LA ONE: generosa, divertida, una líder de equipo que realmente no sos de este planeta”, escribió. Su mensaje rápidamente cosechó comentarios positivos y apoyo desde su ciudad natal.

    Un panel con figuras de televisión

    El programa reúne a un destacado grupo de panelistas: Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, el doctor Guillermo Capuya y Valentina Salezzi desde el sector gastronómico. Con variedad de perfiles, el ciclo busca instalarse como una propuesta dinámica dentro de las mañanas televisivas.

