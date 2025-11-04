martes 04 de noviembre de 2025
    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Un operativo conjunto en las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante permitió controlar 69 embarcaciones, identificar a 150 personas y secuestrar armas de fuego

    4 de noviembre de 2025 - 12:05
    LAOPINION

    Durante cuatro días, entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, la Policía de Entre Ríos ejecutó un amplio operativo náutico con apoyo terrestre para combatir el delito rural y la actividad de bandas que operan en la zona de islas del río Paraná. La acción incluyó controles, tareas preventivas y el uso de tecnología aplicada a la seguridad.

    Controles en embarcaciones y secuestro de armas

    El dispositivo verificó 69 embarcaciones, muchas con ocupantes provenientes de San Nicolás y Villa Constitución, además de un barco de transporte de hacienda. En total, se identificaron 150 personas y se secuestraron nueve armas de fuego—dos revólveres calibres .44 y .32, tres carabinas calibre 22 y tres escopetas calibre 16—todas indocumentadas.

    Coordinación interprovincial y tareas en territorio

    Siete embarcaciones y treinta funcionarios participaron del operativo, junto a recursos terrestres de apoyo. Además de los controles, se inspeccionaron más de 25 establecimientos y se visitó una escuela isleña. La investigación se articula con fiscalías de tres departamentos y se vincula a un ataque armado contra personal policial ocurrido el 16 de octubre.

    Tecnología aplicada a la prevención del delito

    Para reforzar el abordaje, se utilizaron drones térmicos y equipamiento especial que permitió acceder a zonas estratégicas. Desde la Dirección General de Delitos Rurales remarcaron el compromiso policial con la seguridad de la comunidad isleña, asegurando que continuarán los operativos para garantizar tranquilidad y presencia estatal.

