Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad

La Municipalidad de San Nicolás dio a conocer los 10 disfraces más votados de la noche de Halloween 2025, luego de un fin de semana en el que miles de personas recorrieron la Costanera para disfrutar de una nueva edición del evento.

Los disfraces más votados y la reacción oficial Desde las redes sociales oficiales, el Municipio de San Nicolás expresó su entusiasmo por la creatividad de los participantes y agradeció la masiva participación ciudadana. Las imágenes del evento fueron publicadas en las plataformas municipales, donde el público pudo votar por sus favoritos y compartir los contenidos. La variedad de propuestas estéticas marcó una tendencia con predominio de elementos circenses, villanos clásicos y personajes terroríficos.

Un fin de semana con shows, maquillaje y juegos temáticos El evento se llevó adelante durante sábado y domingo, de 18.00 a 22.00, con acceso libre y gratuito. Las familias disfrutaron de shows temáticos, maquillaje artístico, juegos estilo kermesse, puntos fotográficos y un destacado sector gastronómico. Entre las atracciones principales sobresalió el Globo de la Muerte, acompañado por artistas caracterizados especialmente para la ocasión.

Decoración, escenografía y un “circo encantado” Este año, la propuesta giró en torno a un “circo encantado”, que integró escenografías y personajes de terror. Una gigantesca máscara del payaso IT recibió a los visitantes desde la Bajada Belgrano, mientras que Plaza Mitre fue ambientada como un cementerio con calabazas y esqueletos. Las intervenciones urbanas completaron un paisaje ideal para captar fotos y videos, consolidando al evento como una de las celebraciones más esperadas del calendario local.

