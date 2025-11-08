Nación subastará viviendas Procrear, pero las de San Nicolás quedan afuera del plan

En San Nicolás, el predio lindero a Ayres del Sur conserva 306 casas iniciadas y frenadas desde enero de 2024 Google-ilustrativa

El Gobierno nacional anunció la subasta de desarrollos habitacionales del exprograma Procrear, abriendo un nuevo capítulo para miles de viviendas terminadas que permanecían sin asignar. Mientras tanto, la situación en San Nicolás continúa detenida, ya que las 306 unidades iniciadas no califican para ser rematadas al no estar finalizadas, requisito obligatorio según la normativa vigente.

Subasta nacional de viviendas Procrear Serán 17.000 viviendas distribuidas en distintas provincias las que se subastarán a través de la plataforma estatal subast.ar. Se trata de unidades concluidas que nunca fueron entregadas por problemas administrativos, renuncias de adjudicatarios o falta de ocupación. La operatoria será supervisada por la Secretaría de Obras Públicas y el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Las 306 viviendas inconclusas de San Nicolás En San Nicolás, el predio lindero a Ayres del Sur conserva 306 casas iniciadas y frenadas desde enero de 2024. La paralización de la obra derivó en despidos dentro del sector constructor, y desde entonces no hubo nuevos avances. Debido a su estado incompleto, estas viviendas quedan excluidas de la subasta, ya que solo pueden rematarse unidades terminadas.

Revisión de fondos fiduciarios La eliminación del Procrear en 2024 se inscribe en una revisión más amplia de fondos fiduciarios por parte de la administración nacional. En ese contexto, el Gobierno prevé que las viviendas en proceso de construcción también sean subastadas en el futuro mediante la plataforma de la Administración de Bienes del Estado (AABE), una vez que se definan mecanismos legales para su comercialización.

