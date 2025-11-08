sábado 08 de noviembre de 2025
    • Nación subastará viviendas Procrear, pero las de San Nicolás quedan afuera del plan

    El Gobierno iniciará la subasta online de miles de viviendas del exprograma Procrear, pero, las 306 unidades inconclusas en San Nicolás no podrán rematarse.

    8 de noviembre de 2025 - 13:50
    En San Nicolás, el predio lindero a Ayres del Sur conserva 306 casas iniciadas y frenadas desde enero de 2024

    En San Nicolás, el predio lindero a Ayres del Sur conserva 306 casas iniciadas y frenadas desde enero de 2024

    Google-ilustrativa

    El Gobierno nacional anunció la subasta de desarrollos habitacionales del exprograma Procrear, abriendo un nuevo capítulo para miles de viviendas terminadas que permanecían sin asignar. Mientras tanto, la situación en San Nicolás continúa detenida, ya que las 306 unidades iniciadas no califican para ser rematadas al no estar finalizadas, requisito obligatorio según la normativa vigente.

    Paraná se medirá en el Lasanta ante San Martín de Peréz Millán

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín
    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    Subasta nacional de viviendas Procrear

    Serán 17.000 viviendas distribuidas en distintas provincias las que se subastarán a través de la plataforma estatal subast.ar. Se trata de unidades concluidas que nunca fueron entregadas por problemas administrativos, renuncias de adjudicatarios o falta de ocupación. La operatoria será supervisada por la Secretaría de Obras Públicas y el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

    Las 306 viviendas inconclusas de San Nicolás

    En San Nicolás, el predio lindero a Ayres del Sur conserva 306 casas iniciadas y frenadas desde enero de 2024. La paralización de la obra derivó en despidos dentro del sector constructor, y desde entonces no hubo nuevos avances. Debido a su estado incompleto, estas viviendas quedan excluidas de la subasta, ya que solo pueden rematarse unidades terminadas.

    Revisión de fondos fiduciarios

    La eliminación del Procrear en 2024 se inscribe en una revisión más amplia de fondos fiduciarios por parte de la administración nacional. En ese contexto, el Gobierno prevé que las viviendas en proceso de construcción también sean subastadas en el futuro mediante la plataforma de la Administración de Bienes del Estado (AABE), una vez que se definan mecanismos legales para su comercialización.

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    Zárate: El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y fija un plazo de un año

    Vecinos reclaman al Hospital de Baradero la entrega de medicación preventiva contra la tos convulsa

    San Pedro: Autorizan a Eduardo Álvarez a volver a trabajar junto a la empleada que lo denunció

    Junín La banda Doble D lleva la música en la sangre y crece con identidad familiar

    San Nicolás vive la VII Marcha del Orgullo: diversidad y unidad frente a los discursos de odio

    Sesenta familias recurren a la Defensoría del Pueblo para evitar un desalojo en Zárate

    Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad

    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Paraná se medirá en el Lasanta ante San Martín de Peréz Millán

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín
    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    La nueva sucursal de Ipplis en Pergamino, abrió hace apenas un mes en avenida Juan B. Justo 2316.

    Ipplis: el helado que llegó a Pergamino para cambiar la experiencia del postre

    El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares del país, entre ellas Atucha I y II ubicadas en Lima, partido de Zárate.

Zárate: El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y fija un plazo de un año

    Zárate: El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y fija un plazo de un año