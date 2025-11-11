martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate presenta a "Zara", la primera asistente virtual designada como funcionaria municipal

    La Municipalidad de Zárate lanzó “Zara”, un chatbot para centralizar reclamos y consultas vecinales. Tendrá rango de funcionaria, responderá vía WhatsApp .

    11 de noviembre de 2025 - 14:20
    “Zara” es el nombre de este nuevo bot que será el encargado de atender todas las consultas y centralizará la oficina del vecino.

    “Zara” es el nombre de este nuevo bot que será el encargado de atender todas las consultas y centralizará la oficina del vecino.

    Google-ilustrativa

    La Municipalidad de Zárate avanza en un proceso de modernización tecnológica con la incorporación de “Zara”, un chatbot de inteligencia artificial que atenderá las consultas vecinales y canalizará reclamos a través de WhatsApp. La iniciativa busca mejorar la atención ciudadana y ubica al municipio como pionero en la creación de una funcionaria no humana dentro de su estructura orgánica.

    Lee además
    Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas” del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, secuestraron un importante cargamento de cigarrillos de origen extranjero durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 85.500, en la zona donde funcionaba el antiguo peaje.

    Zárate: Gendarmería incautó 333 mil atados de cigarrillos de contrabando
    La segunda edición de la Feria Municipal del Libro “Zárate Lee” volvió a demostrar el interés del público por las propuestas culturales locales, reuniendo a cientos de vecinos durante tres días en la Costanera Norte.

    Fuerte apuesta a la cultura local, gran convocatoria en la feria "Zárate Lee"

    Zárate lo implementó de manera oficial mediante decreto municipal

    Mediante el Decreto 532, el intendente Marcelo Matzkin formalizó la incorporación de la asistente virtual como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”. El documento establece que “Zara” dependerá de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital, otorgándole representación institucional dentro del esquema municipal y funciones administrativas vinculantes.

    Funciones de atención y validez de respuestas

    Según lo informado, “Zara” canalizará reclamos y consultas ciudadanas las 24 horas, ofreciendo atención personalizada y permanente. El decreto remarca que las respuestas generadas por la asistente serán consideradas actos administrativos válidos, pudiendo ser revocadas únicamente por un funcionario de mayor jerarquía, lo que marca un precedente en la gestión pública digital.

    Costo e inversión tecnológica del proyecto

    Para desarrollar e implementar el sistema, el Municipio de Zárate adjudicó una licitación privada por 75 millones de pesos. Desde la administración aseguran que la iniciativa forma parte de un plan estratégico orientado a optimizar la relación entre el Estado y los vecinos, reforzando la apuesta oficial por la innovación, la eficiencia y la modernización institucional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Gendarmería incautó 333 mil atados de cigarrillos de contrabando

    Fuerte apuesta a la cultura local, gran convocatoria en la feria "Zárate Lee"

    Zárate: Se viene la 7° edición del FoodTruck Aniversario en el Club Náutico

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    Sesenta familias recurren a la Defensoría del Pueblo para evitar un desalojo en Zárate

    Zárate: Hospital René Favaloro y Bosch incorporan ecógrafo de última generación para mejorar diagnósticos

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Zárate y el programa comunidad: Nucleoeléctrica con un exitoso ciclo de visitas a sus centrales nucleares

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    arba: la patente pasara a pagarse de manera mensual en la provincia

    Arba: la patente pasará a pagarse de manera mensual en la Provincia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist