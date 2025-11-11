Zárate presenta a "Zara", la primera asistente virtual designada como funcionaria municipal

“Zara” es el nombre de este nuevo bot que será el encargado de atender todas las consultas y centralizará la oficina del vecino. Google-ilustrativa

La Municipalidad de Zárate avanza en un proceso de modernización tecnológica con la incorporación de “Zara”, un chatbot de inteligencia artificial que atenderá las consultas vecinales y canalizará reclamos a través de WhatsApp. La iniciativa busca mejorar la atención ciudadana y ubica al municipio como pionero en la creación de una funcionaria no humana dentro de su estructura orgánica.

Zárate lo implementó de manera oficial mediante decreto municipal Mediante el Decreto 532, el intendente Marcelo Matzkin formalizó la incorporación de la asistente virtual como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”. El documento establece que “Zara” dependerá de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital, otorgándole representación institucional dentro del esquema municipal y funciones administrativas vinculantes.

Funciones de atención y validez de respuestas Según lo informado, “Zara” canalizará reclamos y consultas ciudadanas las 24 horas, ofreciendo atención personalizada y permanente. El decreto remarca que las respuestas generadas por la asistente serán consideradas actos administrativos válidos, pudiendo ser revocadas únicamente por un funcionario de mayor jerarquía, lo que marca un precedente en la gestión pública digital.

Costo e inversión tecnológica del proyecto Para desarrollar e implementar el sistema, el Municipio de Zárate adjudicó una licitación privada por 75 millones de pesos. Desde la administración aseguran que la iniciativa forma parte de un plan estratégico orientado a optimizar la relación entre el Estado y los vecinos, reforzando la apuesta oficial por la innovación, la eficiencia y la modernización institucional.

Compartí esta nota en redes sociales:





