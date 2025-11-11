martes 11 de noviembre de 2025
    • Robo de soja en Salto: se llevaron seis toneladas y la Policía Rural investiga el hecho

    El hurto ocurrió en un campo ubicado sobre la Ruta 32, a la altura del kilómetro 67, en el partido bonaerense de Salto. Los delincuentes habrían cargado un camión con soja durante la noche del lunes. La policía investiga los rastros.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    11 de noviembre de 2025 - 14:25
    Sin título

    Un nuevo episodio de inseguridad rural sacude al partido de Salto. En las últimas horas, un productor denunció el robo de aproximadamente 6.000 kilos de soja en su establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 32, kilómetro 67, en plena zona agrícola del distrito.

    Boca de Rojas el vencedor del partido de ida

    Fútbol: Boca de Rojas ganó 2-0 a Defensores de Salto y quedó bien posicionado en semifinales Sub-23
    aumento en los biocombustibles: 3% en bioetanol y 6% en el biodiesel

    Aumento en los biocombustibles: 3% en bioetanol y 6% en el biodiésel

    Según las primeras informaciones, el hecho se habría cometido entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando desconocidos ingresaron al campo y cargaron la mercadería en un camión tipo chasis. El cereal se encontraba almacenado en el predio, listo para su traslado.

    Tras advertir la faltante, el propietario radicó la denuncia correspondiente, y de inmediato intervino el comando de Prevención de Delitos Rurales de la Policía, que lleva adelante las actuaciones de rigor y el relevamiento de posibles huellas o cámaras cercanas que puedan aportar datos a la investigación.

    image

    Investigación y preocupación

    El caso se encuentra en etapa de investigación y las autoridades no descartan que los autores hayan actuado con conocimiento previo del lugar y los movimientos habituales del campo.

    Productores de la zona expresaron su preocupación por la reiteración de hechos de este tipo en la región, que se suman a una serie de robos de granos, animales y herramientas ocurridos en distintos puntos del interior bonaerense. Salto no escapa a estos sucesos, ya que en el último tiempo, muchos productores fueron víctimas de inseguridad.

