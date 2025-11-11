Zárate: Gendarmería incautó 333 mil atados de cigarrillos de contrabando

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas” del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, secuestraron un importante cargamento de cigarrillos de origen extranjero durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 85.500, en la zona donde funcionaba el antiguo peaje. Enlace Crítico

El 9 de noviembre, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un camión de encomiendas durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 12, Zárate. Allí detectaron cajas con olor a tabaco que, tras ser analizadas mediante escaneo portátil y abiertas por orden judicial, revelaron un masivo cargamento de cigarrillos extranjeros sin aval aduanero.

Operativo de control sobre la Ruta 12 El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas” del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, en la zona del antiguo peaje. Los uniformados detectaron seis cajas sospechosas dentro del transporte, lo que activó el protocolo de inspección.

Cargamento valuado en más de 13 millones Con la presencia de testigos y por disposición del juez federal, se abrieron las cajas, descubriéndose 333.000 atados de cigarrillos paraguayos marca “Hills”. El valor de la mercadería superaría los 13.320.000 pesos, según estimaciones oficiales.

Infracción al Código Aduanero Al comprobar que los cigarrillos ingresaron al país sin autorización, se configuró una infracción a la Ley 22.415. Por ese motivo, toda la carga fue secuestrada y quedará a disposición del magistrado federal de Campana, mientras avanza la investigación.

Compartí esta nota en redes sociales:





