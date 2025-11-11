"Hay que seguir sin mirar atrás": el mensaje de Sebastián Cejas tras la goleada de Douglas

Todavía con la emoción latente de la noche histórica en el Estadio Miguel Morales , donde Douglas Haig goleó 5 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A , el director técnico Sebastián Cejas publicó en sus redes sociales un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas del Rojinegro.

“Hay que seguir sin mirar atrás. Hay una fuerza que nace cuando uno sueña con lograr algo. Es la ilusión, esa chispa que enciende el camino y le da sentido a cada paso. Pero también hay una sabiduría más profunda: la de mantener la calma, incluso cuando el corazón corre más rápido que los hechos” , expresó “Terremoto” Cejas.

“Porque no se trata solo de llegar, sino de disfrutar el trayecto sin perder la serenidad. La ilusión impulsa, la calma sostiene. La primera te hace mirar hacia adelante; la segunda te enseña a no tropezar con la ansiedad” , continuó el DT.

“Cuando se logra ese equilibrio, soñar sin desesperar, avanzar sin atropellarse, la vida se vuelve más liviana y los logros, más plenos. La verdadera conquista no está solo en lo que se alcanza, sino en cómo se transita el deseo”, compartió Cejas en el párrafo final.

Live Blog Post Embed - Christian Sebastian Cejas on Instagram: "Hay una fuerza que nace cuando uno sueña con lograr algo. Es la ilusión, esa chispa que enciende el camino y le da sentido a cada paso. Pero también hay una sabiduría más profunda: la de mantener la calma, incluso cuando el corazón corre más rápido que los hechos. Porque no se trata solo de llegar, sino de disfrutar el trayecto sin perder la serenidad. La ilusión impulsa, la calma sostiene. La primera te hace mirar hacia adelante; la segunda te enseña a no tropezar con la ansiedad. Cuando se logra ese equilibrio ,soñar sin desesperar, avanzar sin atropellarse, la vida se vuelve más liviana y los logros, más plenos. La verdadera conquista no está solo en lo que se alcanza, sino en cómo se transita el deseo. SC" View this post on Instagram

Reflejo del presente del equipo

Más que una frase motivacional, el texto de “Terremoto” Cejas puede leerse como una síntesis del proceso que vive Douglas Haig desde su llegada. El ex arquero de Newell’s asumió la conducción técnica en el momento más crítico de la temporada, cuando el equipo transitaba una pobre Segunda Fase (terminó con siete derrotas y un empate) y parecía sin rumbo.

A partir de allí, Cejas reconstruyó la confianza, reordenó el funcionamiento y, sobre todo, recuperó la calma en medio de la tormenta. Su mensaje, publicado horas después de la goleada a Olimpo, encierra esa dualidad entre ilusión y serenidad que él mismo busca transmitir al grupo.

La contundente victoria del domingo no solo acercó a Douglas Haig a las semifinales de la Reválida, sino que ratificó la transformación anímica y futbolística del equipo: un conjunto que hoy juega con convicción, que recuperó la intensidad y que volvió a encender la ilusión del ascenso.

La huella de Sebastián Cejas

Desde su arribo, Cejas apostó a una idea clara: orden, compromiso y equilibrio emocional. En ocho partidos logró tres triunfos, dos empates y tres derrotas, pero más allá de los resultados inmediatos, lo que cambió fue la actitud y la confianza.

Esa evolución se potenció en la Reválida: Douglas eliminó primero a Independiente de Chivilcoy (4-3 en el global), luego a Argentino de Monte Maíz (3-1 en el acumulado) y ahora dio un golpe de autoridad frente a Olimpo, uno de los grandes candidatos.

“Hay que seguir sin mirar atrás”, escribió Cejas. La frase podría aplicarse tanto al recorrido reciente como al estado de ánimo del grupo: un equipo que no se detiene en los tropiezos, sino que los transforma en impulso.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El DT del Rojinegro compartió una reflexión en redes sociales luego del 5 a 0 frente a Olimpo. En un momento de alto rendimiento y mentalidad renovada, su publicación sintetiza el espíritu del equipo. Todavía con la emoción latente de la noche histórica en el Estadio Miguel Morales, donde Douglas Haig goleó 5 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, el director técnico Sebastián Cejas publicó en sus redes un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas del Rojinegro. Nota completa en www.laopinionline.ar #DouglasHaig #Rojinegro #FederalA #VamosDouglas #Pergamino #FútbolArgentino #MentalidadGanadora #TorneoFederalA #OrgulloRojinegro #FútbolDelInterior" View this post on Instagram

El sueño sigue en marcha

El próximo domingo, el Rojinegro visitará a Olimpo en Bahía Blanca para sellar su clasificación a las semifinales de la Reválida, etapa que define el segundo ascenso a la Primera Nacional. El 5 a 0 en Pergamino le da una ventaja considerable, pero el DT ya dejó claro -en la cancha y en las palabras- que la clave está en mantener el equilibrio.

El mensaje de Sebastián Cejas trasciende lo deportivo. Es, en definitiva, la declaración de principios de un equipo que se reconstruyó desde la adversidad, que volvió a creer y que hoy juega con una mezcla perfecta de ilusión y serenidad.