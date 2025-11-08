sábado 08 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto”, que comando el robo, fue detenido por la policía tras meses de investigación.

    8 de noviembre de 2025 - 10:58
    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    El presunto jefe de una organización de "piratas del asfalto" fue detenido en Almirante Brown

    El Norte

    El operativo que permitió detener al supuesto líder de una banda de “piratas del asfalto” fue llevado adelante por la Subdelegación de Investigaciones de Baradero, dependiente de la DDI San Nicolás, la policía, tras ocho meses de seguimiento y tareas de inteligencia que lograron identificar a la organización dedicada a robos de camiones en la Ruta 9.

    Investigación de largo plazo y operativo clave

    El procedimiento se realizó este martes en una vivienda ubicada en Virrey Ceballos al 600, partido de Almirante Brown, donde se logró la aprehensión del sospechoso. La causa es investigada por los fiscales Mugíca Díaz, de la UFI N.º 14 de San Nicolás, y Martín Godoy, de la UFI N.º 9 de Baradero, quienes respaldaron las tareas de seguimiento.

    Modus operandi y pruebas recolectadas por la policía

    Según las denuncias, la banda habría cometido al menos diez ataques entre enero y marzo de 2025, interceptando camiones en movimiento para apoderarse de mercadería. Uno de los casos investigados corresponde a un camionero de 63 años que fue privado de su libertad por dos individuos y liberado recién varios kilómetros después. En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, camiones, alrededor de un millón de pesos en efectivo y otros elementos clave.

    Preocupación por el impacto en la seguridad vial

    El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado de robo calificado automotor, en poblado y en banda, y será indagado en las próximas horas. Desde sectores de seguridad advirtieron que este tipo de delitos afectan la logística regional y la economía. Especialistas señalan la necesidad de reforzar controles en rutas estratégicas y el trabajo articulado entre fuerzas provinciales y federales para evitar que estas organizaciones vuelvan a operar.

