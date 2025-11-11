martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Arba: la patente pasará a pagarse de manera mensual en la Provincia

    Desde 2026, la Patente en la Provincia de Buenos Aires se abonará en diez cuotas mensuales iguales; Arba señaló que el fin es aliviar la carga tributaria.

    11 de noviembre de 2025 - 14:55
    Desde ARBA brindaron detalles sobre los cambios que se vienen en patentes.

    A partir del año próximo, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará un nuevo esquema de pago mensual para la Patente, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y facilitar la planificación financiera de los contribuyentes bonaerenses.

    Lee además
    Desde ARBA recordaron que el beneficio se aplica únicamente a contribuyentes sin deudas previas.

    ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día
    Presentación del presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires por parte de Pablo López y Cristian Girard
    Presupuesto 2026 PBA

    La Provincia de Buenos Aires proyecta superávit fiscal y pide endeudamiento por 2.000 millones de dólares

    Según explicó el titular de ARBA, Cristian Girard, "el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año". Esta modificación busca hacer más previsible el cumplimiento del impuesto y acompañar la situación económica de los hogares y las pymes.

    Medidas incluidas en la Provincia de Buenos Aires

    El anuncio forma parte del paquete de medidas incluidas en el proyecto de Ley Impositiva 2026 que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura provincial. Allí también se establece una reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores, que permitirá que tres de cada cuatro propietarios de vehículos paguen menos Patente el año próximo.

    Girard detalló que "estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos".

    El nuevo esquema de Arba para 2026

    El esquema tributario se simplificará de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%, ubicando a la provincia entre las jurisdicciones con patente más baja del país.

    Desde el organismo recaudador explicaron que la Ley Impositiva 2026 mantiene una orientación progresiva y pro producción, sin aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos ni en el Impuesto Inmobiliario, y actualiza los tramos en un 40%, beneficiando a más de 46 mil pymes bonaerenses.

    "El contexto económico es crítico para los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural", señaló Girard.

    Temas
    Seguí leyendo

    ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día

    La Provincia de Buenos Aires proyecta superávit fiscal y pide endeudamiento por 2.000 millones de dólares

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist

    Baradero: Por la última amenaza de bomba a la Escuela Ferrari allanaron un domicilio y secuestraron celulares

    San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

    Zárate presenta a "Zara", la primera asistente virtual designada como funcionaria municipal

    San Pedro, provincia de Buenos Aires: Del río al postre, sabores y celebraciones

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    Baradero: Expo Futuro 2025 impulsó oportunidades educativas y laborales para jóvenes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas” del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, secuestraron un importante cargamento de cigarrillos de origen extranjero durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 85.500, en la zona donde funcionaba el antiguo peaje.

    Zárate: Gendarmería incautó 333 mil atados de cigarrillos de contrabando

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist