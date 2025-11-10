lunes 10 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nueva etapa de obras en el centro de San Nicolás comenzará esta semana y durará hasta ocho meses

    El Municipio inicia trabajos de obras en calles Guardias Nacionales, Pellegrini y Rivadavia para transformar el microcentro y mejorar el tránsito peatonal.

    10 de noviembre de 2025 - 11:14
    Los trabajos iniciarán este lunes en la calle Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán en Pellegrini, entre Rivadavia y Leandro Alem.

    Los trabajos iniciarán este lunes en la calle Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán en Pellegrini, entre Rivadavia y Leandro Alem.

    El Norte

    Esta semana comienza una nueva etapa de obras del centro de San Nicolás, con intervenciones en calles Guardias Nacionales, Pellegrini y Rivadavia. El proyecto contempla veredas más amplias, mayor prioridad para peatones y mejoras en el tránsito vehicular, y se prevé que los trabajos demanden entre seis y ocho meses, según informó el Municipio.

    Lee además
    obras con recursos municipales: etapa final para la pavimentacion de de la cruz gorordo

    Obras con recursos municipales: etapa final para la pavimentación de De la Cruz Gorordo
    José Defelippo fue el goleador del conjunto de la Capital Federal con 15 puntos (1-2, 4-6 y 1-2), a los que les sumó 3 rebotes y 5 asistencias en 22′.

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Obras en Guardias Nacionales, Pellegrini y Rivadavia

    Los trabajos iniciarán este lunes en la calle Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán en Pellegrini, entre Rivadavia y Leandro Alem. Por último, se intervendrá la calle Rivadavia, entre Nación y Pellegrini. Estas obras forman parte de un plan integral que busca transformar el microcentro en un paseo urbano más seguro, accesible y atractivo para peatones y comerciantes.

    El proyecto prevé la ampliación de veredas, reducción de velocidad vehicular, instalación de farolas LED y la creación de dársenas de estacionamiento. La intervención no solo apunta a mejorar la movilidad, sino también a revalorizar el casco histórico, haciendo del centro un espacio más agradable para los vecinos y visitantes.

    Mejoras en infraestructura y servicios urbanos

    Además de la modernización de calles y veredas, la Municipalidad aprovechará los trabajos para realizar un recambio integral de cañerías antiguas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Estas tareas permitirán mejorar la presión y calidad del suministro de agua en la zona, solucionando problemas que se arrastran desde hace décadas.

    El secretario de Obras Públicas y Planificación, ingeniero Jeremías Gastellu, señaló que “cada intervención nos da la oportunidad de revisar y mejorar la infraestructura existente, garantizando un servicio más eficiente para los vecinos”. Además, destacó que la obra está diseñada para soportar condiciones climáticas adversas, aunque la duración estimada dependerá del clima.

    Proyecto integral del microcentro y futuras intervenciones

    Esta etapa forma parte de un plan más ambicioso que busca completar la transformación del microcentro nicoleño. Una vez finalizadas las tareas en Guardias Nacionales, Pellegrini y Rivadavia, el Municipio prevé continuar con la traza de calle Belgrano y la pavimentación de la nueva Avenida Paraguay, incluyendo obras complementarias para el drenaje pluvial y la prevención de inundaciones.

    El proyecto se alinea con otras intervenciones urbanas del 2025, como la modernización del Hospital Zona Sur, la construcción del Skatepark y la renovación de la Costanera Norte. La visión del Municipio, según Gastellu, es consolidar un centro urbano moderno, seguro y funcional, donde los peatones tengan prioridad y la ciudad ofrezca espacios de encuentro y recreación.

    Con esta nueva etapa, San Nicolás continúa su proceso de transformación urbana, apostando a un microcentro renovado, más seguro y atractivo, con mejoras tanto en infraestructura como en servicios, consolidando un proyecto de ciudad pensado para los próximos años.

    Temas
    Seguí leyendo

    Obras con recursos municipales: etapa final para la pavimentación de De la Cruz Gorordo

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    INTA San Pedro presenta libro que analiza 60 años de registros agroclimáticos

    Otro gesto de amor en Baradero: comenzó la travesía en bicicleta para unir dos casas históricas

    Zárate: Se viene la 7° edición del FoodTruck Aniversario en el Club Náutico

    Junín: Los árboles mueren de pie se entrena este jueves en el Teatro La Ranchería

    San Pedro: Concejales radicales piden evaluar la rescisión del contrato de fotomultas con CECAITRA

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El proyecto radical destaca observaciones recientes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre CECAITRA, entidad que opera el sistema de fotomultas en San Pedro y otros municipios.

    San Pedro: Concejales radicales piden evaluar la rescisión del contrato de fotomultas con CECAITRA

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    José Defelippo fue el goleador del conjunto de la Capital Federal con 15 puntos (1-2, 4-6 y 1-2), a los que les sumó 3 rebotes y 5 asistencias en 22′.

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro
    Educación Vial orientada a personas con discapacidad

    Educación Vial orientada a personas con discapacidad

    Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios

    Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios

    Pergamino Básquet no pudo repetir la actuación del debut frente a Lanús.

    Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"

    Con extensa trayectoria y una larga lista de reconocimientos, Rodríguez Pons y su equipo llevan casi 30 años de trabajo con proyectos y desarrollos en diferentes países.

    "Ciudad en 15 minutos": un arquitecto cordobés haciendo historia en Milán