Nueva etapa de obras en el centro de San Nicolás comenzará esta semana y durará hasta ocho meses

Esta semana comienza una nueva etapa de obras del centro de San Nicolás , con intervenciones en calles Guardias Nacionales, Pellegrini y Rivadavia. El proyecto contempla veredas más amplias, mayor prioridad para peatones y mejoras en el tránsito vehicular, y se prevé que los trabajos demanden entre seis y ocho meses, según informó el Municipio.

Los trabajos iniciarán este lunes en la calle Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán en Pellegrini, entre Rivadavia y Leandro Alem. Por último, se intervendrá la calle Rivadavia, entre Nación y Pellegrini. Estas obras forman parte de un plan integral que busca transformar el microcentro en un paseo urbano más seguro, accesible y atractivo para peatones y comerciantes.

El proyecto prevé la ampliación de veredas, reducción de velocidad vehicular, instalación de farolas LED y la creación de dársenas de estacionamiento. La intervención no solo apunta a mejorar la movilidad, sino también a revalorizar el casco histórico, haciendo del centro un espacio más agradable para los vecinos y visitantes.

Además de la modernización de calles y veredas, la Municipalidad aprovechará los trabajos para realizar un recambio integral de cañerías antiguas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Estas tareas permitirán mejorar la presión y calidad del suministro de agua en la zona, solucionando problemas que se arrastran desde hace décadas.

El secretario de Obras Públicas y Planificación, ingeniero Jeremías Gastellu, señaló que “cada intervención nos da la oportunidad de revisar y mejorar la infraestructura existente, garantizando un servicio más eficiente para los vecinos”. Además, destacó que la obra está diseñada para soportar condiciones climáticas adversas, aunque la duración estimada dependerá del clima.

Proyecto integral del microcentro y futuras intervenciones

Esta etapa forma parte de un plan más ambicioso que busca completar la transformación del microcentro nicoleño. Una vez finalizadas las tareas en Guardias Nacionales, Pellegrini y Rivadavia, el Municipio prevé continuar con la traza de calle Belgrano y la pavimentación de la nueva Avenida Paraguay, incluyendo obras complementarias para el drenaje pluvial y la prevención de inundaciones.

El proyecto se alinea con otras intervenciones urbanas del 2025, como la modernización del Hospital Zona Sur, la construcción del Skatepark y la renovación de la Costanera Norte. La visión del Municipio, según Gastellu, es consolidar un centro urbano moderno, seguro y funcional, donde los peatones tengan prioridad y la ciudad ofrezca espacios de encuentro y recreación.

Con esta nueva etapa, San Nicolás continúa su proceso de transformación urbana, apostando a un microcentro renovado, más seguro y atractivo, con mejoras tanto en infraestructura como en servicios, consolidando un proyecto de ciudad pensado para los próximos años.