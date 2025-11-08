sábado 08 de noviembre de 2025
    • San Nicolás vive la VII Marcha del Orgullo: diversidad y unidad frente a los discursos de odio

    La comunidad LGBT+ realiza hoy la séptima edición de la Marcha del Orgullo, con actividades culturales, feria y un cierre artístico en el Anfiteatro.

    8 de noviembre de 2025 - 12:53
    Esta tarde,&nbsp;los colectivos LGBT+ de San Nicolás&nbsp;llevarán adelante la&nbsp;séptima edición de la Marcha del Orgullo

    Google

    La convocatoria abierta y el mensaje de inclusión vuelven a darle vida a la Marcha del Orgullo en San Nicolás, donde organizaciones, artistas y vecinos se reúnen para visibilizar la diversidad, derechos, denunciar situaciones de violencia simbólica y reivindicar conquistas sociales que siguen siendo materia de debate en la agenda pública.

    Diversidad, inclusión y presencia en el espacio público

    Las actividades comienzan a las 15:30 en Plaza Belgrano (Moreno y Lavalle), donde se desplegará una feria de feriantes, emprendimientos y propuestas culturales. Durante la tarde habrá espectáculos que buscan darle voz a artistas locales, referentes comunitarios y colectivos que trabajan en la promoción de derechos. La participación se extiende más allá de la comunidad LGBT+, invitando a vecinos y familias a compartir un momento de convivencia y respeto.

    Desfile de outfits y marcha hasta el Parque San Martín

    A las 16:30 se realizará un desfile de outfits con temáticas vinculadas a la identidad, el color y la creatividad, una faceta clave en las expresiones históricas del colectivo. Dos horas después, a las 18:00, la columna marchará por avenida Moreno rumbo al Parque San Martín, donde se consolidará la manifestación pública. Allí, la consigna “Frente al odio y la violencia, ¡más orgullo!” se hará presente como respuesta a los discursos intolerantes que volvieron a cobrar fuerza en los últimos años.

    Cierre artístico y mensaje político

    El cierre está previsto para las 19:00 en el Anfiteatro, con intervenciones artísticas y lecturas de mensajes que refuerzan la defensa de los derechos conquistados. Desde ATTTA y Orgullo San Nicolás, organizadores del evento, remarcaron la importancia de sostener la visibilidad, insistir en la educación y consolidar la construcción colectiva de una sociedad libre de violencia. También recordaron que todavía persisten barreras de acceso a derechos laborales, sanitarios y de vivienda para la comunidad trans y disidente.

